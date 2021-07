Auf dem Radweg neben der Bundesstraße B 85, zwischen der Holzmühle und Lösau, ist am Wochenende etwas Großes entstanden: Pfarrer Christian Schmidt hat mit vielen freiwilligen Helfern ein vier Meter hohes Holzkreuz aufgestellt.

Schon unter Pfarrer Manfred Voigt war es so, dass sich die Lösauer immer ein Kreuz gewünscht haben, erzählt der Kirchleuser Pfarrer und fügt hinzu, dass solche Kreuze früher an den Kirchenwegen aufgestellt wurden. Tatsächlich steht in Kirchleus, in Oberdornlach und auch in Gössersdorf ein Kreuz. Doch wo sollte das Kreuz Richtung Lösau stehen?

Ein Platz zum Verweilen

Die Frage war gar nicht so einfach zu beantworten. Lange Zeit wurde geplant. Seit zwei Jahren arbeiten viele an der Realisierung. "Dann haben wir einen Standort gefunden - an einer alten Straße. Am Radweg", berichtet Pfarrer Christian Schmidt. Das Kreuz sollte so platziert sein, dass es auch von der Bundesstraße zu sehen ist. Es sollte zum Verweilen einladen. Aus diesem Grund wurde es zwischen eine Baumreihe platziert.

Viele freiwillige Helfer erklärten sich bereit, mitzuhelfen - allen voran der damalige Oberbürgermeister Henry Schramm. "Bei einem Dorffest hat uns Henry Schramm sein Okay gegeben und er stand zu seinem Wort", dankte Pfarrer Schmidt.

Aus diesem Grund war Henry Schramm, der sich eine ökumenische Weihe gewünscht hat, auch Schirmherr bei der Einweihung, denn er stand - auch über seine Amtszeit hinaus - zu seinem Wort. Der amtierende Kulmbacher Oberbürgermeister, Ingo Lehmann, kam ebenfalls zur Einweihungsfeier.

Abstrahiert und modern

Das Holz für das vier Meter hohe Kreuz hat die Familie Wernlein zur Verfügung gestellt. Werner Müller war für den Korpus und die Edelstahlkonstruktion zuständig. Bei der Darstellung wirkten der Pfarrer und Heinrich Glaser mit. Kein allzu realistischer Korpus sollte gezeigt werden, sondern der auferstehende Christus - abstrahiert, modern, ansprechend.

Richard Ströbel hat die Haltekonstruktion für das riesige Flurkreuz entwickelt. Günther Herrmann hat sie angefertigt. Und Gerhard Kögel hat seine Gerätschaften inklusive Kran zur Verfügung gestellt, um das 580 Kilo schwere Kreuz aufzustellen. In seiner Werkstatt wurde das Kreuz auch vormontiert: Es dauerte bis die Edelstahlkonstruktion angebracht war. "Ohne schweres Gerät wäre das alles nicht gegangen", freute sich Pfarrer Christian Schmidt über den Zusammenhalt im Ort. Schmidt ließ es sich nicht nehmen, im Korb nach oben zu fahren und selbst das kleine Dach über den Christus festzuschrauben.

Die Aufstellung des Kreuzes war ein Riesen-Spektakel. Thomas Hahn und Guido Schmidt waren dabei, zahlreiche Schaulustige. Und Renate Glaser hatte Schnittchen und Getränke für die Arbeiter vorbereitet.

Das Kreuz als Rettung

Bei der Einweihung konnte sich Pfarrer Schmidt über herrliches Sommersonnenwetter und riesigen Zuspruch seiner Gemeinde freuen. Das Kreuz solle nicht Zeichen des Todes sein. "Das Kreuz hat die Kraft, uns wieder mit Gott zu verbinden. Darum ist es unsere Rettung", wünscht sich Pfarrer Christian Schmidt.

Und die zweite Botschaft, die das Flurkreuz aussenden möchte, ist: Das Kreuz soll die unglaubliche Kraft ausstrahlen, dass der Mensch dem Tod widersprechen kann. "Gottes Möglichkeiten sind mit dem Tod nicht zu Ende", sagte der Pfarrer. Das Flurkreuz soll helfen, dass sich die Menschen merken, wie Gott alle ins Herz geschlossen hat. Jeder soll spüren, wie groß Gottes Liebe sei und erleben, dass alles, was so furchtbar erscheint, überwindbar ist.

Die Inschrift

Das neue moderne und imposante Flurkreuz hat übrigens auch eine Inschrift: "Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken! Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Leben!" steht auf einer Edelstahltafel. Die Botschaft ist eine klassische Botschaft, wie sie an vielen Flurkreuzen zu finden ist.