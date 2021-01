Seit 1. Januar 2021 ist die neue Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung in Kraft getreten. Es wurden rote, grüne und gelbe Gebiete ausgewiesen, die für den Bewirtschafter der landwirtschaftlichen Flächen verschiedenste Auswirkungen haben. Am Donnerstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr wird in einer Online-Veranstaltung Erläuterungen gegeben, worauf der Bewirtschafter zu achten hat und welche gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden müssen. Referent ist Daniel Kassel. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich über die BBV-Homepage unter Termine oder unter www.bildung-beratung-bayern.de beziehungsweise an der BBV-Geschäftsstelle Kulmbach unter 09221/9756-0 oder per E-Mail an kulmbach@bayerischerbauernverband.de. red