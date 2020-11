Der Live-Stream wurde aus den bankeigenen Räumlichkeiten direkt ins Online-Versammlungsportal im Internet übertragen. Hierbei waren der Aufsichtsratsvorsitzende, der Vorstand sowie die Protokollführerin und die Technikverantwortlichen unter Einhaltung der coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln anwesend. Die Vertreter sowie die weiteren Aufsichtsratsmitglieder und eine Vielzahl der Mitarbeiter haben die Live-Veranstaltung online verfolgt.

"Es ist sozusagen ein zumindest teilweise ,stillgelegter' November, in dem wir uns befinden", begann Stephan Ringwald seinen Vortrag und ging auf die aktuelle Lage der Corona-Pandemie ein. Er sprach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein besonderes Dankeschön für ihr Engagement und für den Umgang mit diesen besonderen Belastungen aus.

"Trotz aller Hürden waren wir mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 2019 zufrieden und konnten unsere Reserven weiter stärken. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen. Ich bin mir sicher, dass uns dies gelingt", sagte Ringwald mit Blick auf Mitglieder, den genossenschaftlichen Finanzverbund, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein stabiles und zukunftsfähiges Geschäftsmodell, basierend auf den genossenschaftlichen Werten. "Darauf lässt sich aufbauen", so Ringwald zuversichtlich.

"Einen starken Einfluss auf die derzeitige und künftige Ertragsentwicklung haben die Rahmenbedingungen. Grundlegende Herausforderungen sind das Niedrigzinsniveau, eine überbordende Regulatorik und die zunehmende Digitalisierung", führte Vorstandsmitglied Dieter Bordihn an. "Diesen Herausforderungen stellen wir uns. Denn unsere Stärke ist es, Tradition und Innovationsbereitschaft zu verknüpfen. Für uns ist es wichtig, traditionelle Kundennähe mit moderner Technik zu verbinden. Dabei sehen wir aber auch den großen Bedarf unserer Kunden an persönlichem Kontakt. Auch weiterhin sind wir in der Region mit kompetenten Mitarbeitern und ansprechenden Geschäftsräumen in der Fläche präsent", bekräftige Bordihn in seinen Ausführungen.

Die Bilanzsumme stieg um 50 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr auf 1,27 Milliarden Euro. Der

Wert lag deutlich über der durchschnittlichen Bilanzsumme der oberfränkischen (640 Millionen Euro) und der bayerischen Genossenschaftsbanken (774 Millionen Euro).

Die Kundengelder wurden auf 982,5 Millionen Euro (2018: 956,4) gesteigert. Wie in den Vorjahren ist festzustellen, dass die Kunden trotz der andauernden Niedrigzinsphase sichere und schnell verfügbare Anlageformen bevorzugten. Mit 61,1 Prozent bildeten die Sichteinlagen die größte Position innerhalb der Kundengelder.

Die Summe aller betreuten Kundengelder und -kredite, Wertpapierdepots und Anlagen in

Produkten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe belief sich zum Jahresende 2019 auf

2.218 Millionen Euro und lag mit 89 Millionen Euro über dem Vorjahresendwert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die Bank die wirtschaftliche Entwicklung in der Region aktiv durch die Vergabe von Krediten an private und gewerbliche Kunden unterstützen. Insgesamt 599,2 Millionen Euro Kreditlinien wurden für Kunden mit ausreichender Bonität zur Verfügung gestellt. Die tatsächliche Inanspruchnahme lag zum Jahresende bei 459,3 Millionen Euro.

Die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Verwendung des Jahresüberschusses wurde von der Vertreterversammlung beschlossen. Das Ergebnis wurde im Wesentlichen zur nachhaltigen Dotierung der Rücklagen genutzt. Die Dividende für die Geschäftsguthaben der 29.258 Mitglieder beträgt wie im Vorjahr 2,25 Prozent.

Gesellschaftliches Engagement gehört zu den genossenschaftlichen Grundwerten und ist für

die VR Bank Oberfranken Mitte eG selbstverständlich. Insgesamt 187.873 Euro hat die Genossenschaftsbank im Jahr 2019 für Kindergärten, Schulen und Vereine sowie für soziale

und kulturelle Projekte gespendet.

Vorstand und Aufsichtsrat wurde einstimmig durch die Vertreter Entlastung erteilt. Veränderungen gab es im Aufsichtsrat der Bank. Dieser bestand seit der Fusion im Jahr 2017 aus zehn Mitgliedern. Satzungsgemäß schieden vier Mitglieder des Aufsichtsrates aus. Josef Geiger (Kronach) und Hans-Dieter Groppweis (Kasendorf) schieden aus Altersgründen aus.

Timo Ehrhardt (Ludwigsstadt) und Hans-Peter Röhrlein (Untersteinach) wurden von den Vertretern für weitere drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Zusammen mit den weiteren Mitgliedern Peter Heinlein, Günther Hübner, Alexander Meile, Holger Riegg, Frank Wich und Gerhard Wunder besteht das Gremium damit künftig aus acht Mitgliedern.

"Die ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder werden im Rahmen einer Feierstunde geehrt und mit Dank für ihre Verdienste verabschiedet, sobald dies die gegebenen Rahmenbedingungen wieder zulassen", so Aufsichtsratsvorsitzender Peter Heinlein.

Über insgesamt acht Beschlüsse und Wahlen hatte die Vertreterversammlung als wichtigstes Organ der Genossenschaftsbank abzustimmen und tat dies mit der jeweils erforderlichen Mehrheit. Der Einführung der neuen Satzung und der neuen Wahlordnung wurde nach Erläuterung von Vorstandsmitglied Stephan Ringwald zugestimmt. Somit kann zum Beispiel die Vertreterversammlung auch künftig virtuell durchgeführt werden. In diesem Jahr war dies nur durch das "Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie" möglich.

Die VR Bank Oberfranken Mitte eG ist mit 223 engagierten Mitarbeitern, darunter zehn Auszubildende, an 19 Standorten mit mehr als 65.000 Kunden, davon 29.258 Mitgliedern,

für die Zukunft gut gerüstet.

"Insgesamt sind wir mit dem Ablauf unserer ersten komplett virtuellen Veranstaltung sehr zufrieden. Für die Rahmenbedingungen, die wir dieses Jahr haben, war es ein gelungenes Format. Dennoch freuen wir uns darauf, sofern es die Bedingungen wieder zulassen, auf unsere bewährte Veranstaltung in der Kulmbacher Dr.-Stammberger-Halle zurückgreifen zu können, um unseren Vertretern im Dialog persönlich zu begegnen", versichert Stephan Ringwald.