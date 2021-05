Seit Montagabend, etwa 23 Uhr, wird Brigitte Riegel-Müller aus Kulmbach vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ die Frau am Montag gegen 13.15 Uhr ihre Wohnung in Kulmbach-Burghaig. Von ihrer Arbeitsstelle, die sie wie gewöhnlich zu Fuß in Kulmbach aufsuchen wollte, kehrte sie bislang nicht wieder zurück.

Die Polizei beschreibt Brigitte Riegel-Müller wie folgt:

- 65 Jahre

- 160 - 165 cm groß

- Schlank/hager

- Rote schulterlange Haare

- Jeanshose

- Schwarze Turnschuhe

- Blau Steppjacke

Bereits in der Nacht leitete die Polizeiinspektion Kulmbach umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Unter anderem wurde das Naherholungsgebiet Kieswäsch unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera abgesucht. Die Suchmaßnahmen werden derzeit mit einem hohen Personalaufwand, verstärkt im Bereich Mainleus und Kieswäsch, aufrecht erhalten.

Wer weiß, wo sich die Gesuchte aufhält oder wer sie gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kulmbach, Hardenbergstraße 2, Kulmbach, Telefon 09221/ 609-0, Fax 09221/ 609-147, Mail pi.kulmbach@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.