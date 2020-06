Aktuelle Vermisstensuche in Oberfranken: Am Trebgaster Badesee nahe Kulmbach läuft aktuell eine großangelegte Vermisstensuche. Laut Angaben der Polizei werden ein Vater und seine Tochter gesucht. Das bestätigte ein Sprecher inFranken.de. Die Tochter ist laut ersten Informationen vier Jahre alt.

Beide Vermissten sind offenbar seit den Mittagsstunden verschwunden: Die Mutter hat die Polizei verständigt.

Trebgaster Badesee bei Kulmbach: Aktuelle Vermisstensuche

Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei suchen aktuell mit einem Großaufgebot aus einem Hubschrauber, Suchhunden und Rettungskräften. Noch ist offenbar unklar, ob die beiden im See oder nur in dessen Nähe waren. Sowohl das Wasser als auch die Umgebung des Trebgaster Badesees werden abgesucht. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

