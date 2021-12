Ein trauriges Unglück hat sich auf der B289 bei Untersteinach am Donnerstagnachmittag (9. Dezember 2021) ereignet, berichtet das Polizeipräsdium Oberfranken. Gegen 15.10 Uhr war eine 59-Jährige aus dem Landkreis Kulmbach in ihrem Auto auf der Bundesstraße von Kauerndorf kommend in Richtung Untersteinach unterwegs.

Aus bisher ungeklärten Gründen geriet sie etwa einen halben Kilometer vor Untersteinach in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 54-jähriger Fahrer eines Transporters konnte einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern.

B289 bei Untersteinach: Frau stößt mit Transporter zusammen - Dies hat tragische Folgen

Der Wagen der Frau schleuderte anschließend gegen die Leitplanke, wo er total beschädigt liegen blieb. Obwohl die Rettungskräfte rasch eintrafen, konnte ein Notarzt nur noch den Tod der 59-Jährigen feststellen.

Der Unfallgegner verletzte sich schwer und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich, teilt die Polizei mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Stadtsteinach bei der Unfallaufnahme. Den genauen Unfallhergang und die Ursache, warum die Frau ihre Fahrspur verließ, sollen jetzt die weiteren Ermittlungen klären.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeugwracks war die Bundesstraße für fünf Stunden zumindest zum Teil gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr wechselseitig über eine Behelfsumfahrung an der Unfallstelle vorbei. Dennoch mussten zahlreiche Verkehrsteilnehmer insbesondere im Berufsverkehr zum Teil erhebliche Verkehrsbehinderungen in Kauf nehmen.