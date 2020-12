Verkehrsunfall auf Kreuzung im Kreis Kulmbach: Am Donnerstagmorgen (17.12.2020) kam es an der Einmündung der B289 in die B303 zwischen Kupferberg und Ludwigschorgast zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei Stadtsteinach berichtete, hatte eine Autofahrerin beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet.

Die 57-Jährige wollte kam aus Richtung Kupferberg und wollte nach links auf die B303 abbiegen. Wie Zeugen mitteilten, missachtete sie dabei jedoch die Vorfahrt eines Kleintransporters, der aus Richtung Ludwigschorgast kam.

Zusammenprall auf Kreuzung: Sperre zwischen B289 und B303

Der 59 Jahre alte Fahrer des Transporters konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Aufprall wurde die Unfallverursacherin in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Ludwigschorgast befreit werden. Sie wurde anschließend von der Rettungskräften erstversorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Kleintransporters kam mit einer leichten Verletzung an der Hand davon. Beide Fahrzeuge wurde stark beschädigt. Trümmerteile verteilten sich über die Fahrbahn und es liefen Betriebsstoffe aus. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei kümmerte sich die Straßenmeisterei Kulmbach um die Reinigung der Unfallstelle.

Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Bei dem Kleintransporter handelte es sich um einen Arzneimitteltransport mit einem entsprechendem Kühlsystem. Die Transportfirma konnte jedoch schnell für Ersatz sorgen, das Transportgut konnte so ohne Schaden umgeladen und weitertransportiert werden.

Die B289 und die B303 waren aufgrund des Unfalls im morgendlichen Berufsverkehr für etwa eine Stunde gesperrt.