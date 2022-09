Am Freitag (2. September 2022) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2190 kurz nach Kasendorf (Landkreis Kulmbach) in Richtung Azendorf. In dem sehr kurvigen und steilen Waldstück kam ein Motorradfahrer in einer scharfen Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen BMW. Sowohl das Auto als auch das Motorrad brannten völlig aus. Foto: News5/Merzbach

+10 Bilder