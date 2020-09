Rugendorf vor 1 Stunde

Tödlicher Arbeitsunfall

Baum stürzt auf Waldarbeiter: 71-Jähriger kommt ums Leben

In einem Wald in Oberfranken hat sich am Montagnachmittag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Ein Baum fiel auf einen 71-Jährigen. Der Senior starb kurz darauf im Krankenhaus.