Prozess gegen Selber Todesfahrer: Zeuge war ein Totalausfall

Wenn man dem 19-Jährigen glauben wollte, war alles ganz harmlos. Sie hätten sich abends zu dritt getroffen, um etwas zu unternehmen. "Ein bisschen durch die Stadt fahren", wie er sagte. Die Geschwindigkeit habe er nicht einschätzen können, er habe auch nicht auf den Tacho geschaut. "Ich war am Handy", sagte er, "und habe Musik geändert." Es sei seine Idee gewesen, noch mal an der Schülergruppe vorbeizufahren. Er sei ein Poser, laute Musik sei sein Ding. "Dann kann ich mich an nichts mehr erinnern", so der Zeuge. Er sei ohnmächtig geworden.

Was er aber genau wusste: dass er bei zwei Vernehmungen von der Polizei unter Druck gesetzt wurde. Er habe starkes "Herzstechen" gefühlt und schlecht Luft bekommen. Daher habe er gesagt, was die Polizei hören wollte. Der Zeuge blockte auch ab, als er vom Gericht gefragt wurde, was über den Unfall gesprochen wurde, als er zusammen mit seinem Kumpel in einem Krankenzimmer lag.

Täter sollen im Krankenhaus gelacht haben

Das Aussageverhalten wunderte nicht nur den Nebenklägervertreter. Rechtsanwalt Frank Stübinger aus Kulmbach hielt dem Mann vor, dass er laut ärztlichem Attest nicht unter einer Amnesie leide. Trotzdem bekam er keine Antwort auf die Frage, wie die Stimmung im Krankenhaus gewesen sei. Denn ein Besucher des dritten, inzwischen verstorbenen Patienten im selben Zimmer habe erwähnt: "Die zwei Männer waren gut drauf, haben gelacht und sich Handynachrichten gezeigt." Wieder Schweigen im Walde.