In Neuenmarkt kam es in den letzten Tagen zu mehreren Straftaten. Bei Raasen stahlen unbekannte Täter ein Hinweisschild auf die Ortschaft See und in der Dorfstraße wurde ein Gullydeckel ausgehoben.

Den Diebstahl des Schildes stellten Gemeindemitarbeiter fest, die genaue Tatzeit ist unbekannt, dürfte aber nur wenige Tage her sein, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von 70 Euro.

Ein Anwohner aus der Hauptstraße entdeckte auf der offenen Ladefläche seines Transporters einen Gullydeckel. Dieser wurde in der angrenzenden Dorfstraße aus der Fassung gehoben und dort abgelegt. Das Ausheben von Gullydeckeln wird vereinzelt als Jugendstreich gesehen, ist aber gefährlich für den Straßenverkehr und wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. Außerdem besteht die Gefahr von schweren Verletzungen und Sachschäden für Verkehrsteilnehmer, die das Loch übersehen.

Die Polizei Stadtsteinach hat die Ermittlungen begonnen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09225/ 963000 bei der Polizei zu melden.

Vorschaubild: © FreddyGreve/pixabay.com