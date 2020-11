Unfall mit vier Verletzten in Oberfranken: Am Dienstag (17.11.2020) hat sich auf der Bundesstraße 289 bei Mainleus im Kreis Kulmbach ein schwerer Zusammenstoß an einer roten Ampel ereignet. Wie die Polizei Kulmbach mitteilte, hatte ein 61 Jahre alter Autofahrer ein Fahrzeug übersehen, das an der Ampel gewartet hatte.

Der Mann war in Richtung Burgkunststadt unterwegs und fuhr auf Höhe der Ausfahrt Schwarzach beinahe ungebremst auf das Auto einer 38-Jährigen auf, die an der roten Ampel stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Wagen auf einen davorstehenden Kleinbus geschoben.

Sieben Monate alter Baby bei Verkehrsunfall im Kreis Kulmbach verletzt

Sowohl der 61-jährige Unfallfahrer, als auch die 38-Jährige und die zwei weiteren Insassen ihres Wagens, zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Unter den Verletzten befand sich auch ein sieben Monate altes Baby.

Während der beteiligte Kleinbus nur leicht am Heck beschädigt wurde, entstand an den zwei Autos ein Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Freiwillge Feuerwehr Mainleus kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle und band die ausgetretenen Betriebsstoffe ab.

Während der Unfall aufgenommen und die zwei Autos der Verletzten geborgen wurden, wurde der Verkehr auf der B289 vom Abschleppdienst umgeleitet. Die Polizei Kulmbach hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Unfallverursacher aufgenommen.

Symbolfoto: Benjamin Nolte/dpa