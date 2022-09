Wer ist der verunglückte Biker? Staatsanwaltschaft Bayreuth ordnet Obduktion an: Auf der Staatsstraße St2190 zwischen Kasendorf und Azendorf verlor ein Motorradfahrer am Freitagabend (2. September 2022) die Kontrolle über seine Maschine. Es folgte ein Frontalzusammenstoß mit einem Auto, woraufhin beide Fahrzeuge in Flammen aufgingen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtete, ging der Unfall für den Biker tödlich aus.

Auch drei Tage nach dem verheerenden Crash ist die Identität des Verunglückten "noch nicht hundertprozentig geklärt", wie ein Beamter der Polizeiinspektion Kulmbach inFranken.de am Montag (5. September 2022) mitteilt. Allerdings gibt es eine heiße Spur. Eine Obduktion soll endgültige Klarheit bringen.

Update vom 05.09.2022, 11.40 Uhr: Motorradkennzeichen gibt nach schwerem Unfall Hinweis auf toten Biker

Während sich die drei Insassen des am schweren Unfall beteiligten Autos retten konnten und nur leichte Verletzungen erlitten, starb der Motorradfahrer auf tragische Weise an der Unfallstelle, als die beiden Fahrzeuge in Flammen aufgingen. Zunächst war allerdings unklar, um wen es sich bei dem Mann handelt.

Mittlerweile habe man dank des Motorradkennzeichens aber eine vielversprechende Spur, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Kulmbach gegenüber inFranken.de erklärt. Durch das Kennzeichen hätten sich bei den Ermittlungen erste Anhaltspunkte zu dem Fahrer gegeben.

Ob es sich tatsächlich um die vermutete Person handelt, müsse jedoch noch sicher geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth habe daher eine Obduktion und einen DNA-Abgleich angeordnet, so der Polizeisprecher.

Erstmeldung vom 02.09.2022, 18.50 Uhr: Motorradfahrer rutscht in Gegenverkehr: Sofort bricht Feuer aus - Mann stirbt in Flammen

Durch den Zusammenstoß gingen beide Fahrzeuge sofort in Flammen auf. Obwohl die Feuerwehrkräfte schnell vor Ort waren und mit den Löscharbeiten begonnen hatten, brannte das Auto sowie das Kraftrad komplett aus. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr gerettet werden und starb noch an der Unfallstelle.

Die drei Insassen des Autos erlitten leichte Verletzungen und konnten sich noch rechtzeitig ins Freie retten. Für die weitere Behandlung kamen sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zur Klärung des Unfallhergangs kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Kulmbacher Polizei bei der Unfallaufnahme. Die Staatsstraße musste bis in den Abend im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.