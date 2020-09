Wie die Polizei berichtet, kam es am Sonntag (13.09.2020) um 11.20 Uhr in Himmelkron, an der Einmündung der Bernecker Straße in die Bundesstraße 303 zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Der Fahrer eines dunklen VW Caddy hatte laut Polizei die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße fahrenden 58-jährigen Motorradfahrers missachtet, wodurch der Motorradfahrer beim Bremsen stürzte und sich dabei leicht verletzte.

VW-Fahrer nimmt Biker die Vorfahrt und flüchtet nach Unfall

Der Unfallverursacher im Caddy kümmerte sich nicht um den Unfall und flüchtete. Zeugen konnten der Polizei das Fluchtfahrzeug beschreiben und Teile des Kennzeichens mitteilen. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet weiterhin um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09225/963000.

Symbolfoto: KOKALA VIEW/Adobe Stock