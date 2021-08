Harsdorf vor 57 Minuten

Zusammenstöße

Zwei Unfälle auf A70 kurz hintereinander - Rettungshubschrauber im Einsatz

Auf der A70 in Oberfranken haben sich am Samstag gleich zwei Unfälle in kurzer Zeit ereignet. Drei Menschen wurden verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.