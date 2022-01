Neudrossenfeld vor 1 Stunde

Verbrechen

Totes Ehepaar in Mistelbach: Rätseln über das Tatmotiv

Vom Freund der Tochter erstochen: Ein Ehepaar kommt in seinem Haus in Mistelbach ums Leben. Die Bluttat sorgt auch in Neudrossenfeld für Entsetzen. Dort war der Mann als Kinderarzt tätig.