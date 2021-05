Das Schützenhaus in Thurnau ist ein Ort, an dem normalerweise Geselligkeit und Spaß regieren: Dort feiern die Schützen, dort spielen die Berndorfer Kirchenmäuse Theater. Doch in Zeiten der Pandemie ist die Veranstaltungsstätte zum Corona-Testzentrum umfunktioniert. Bis Pfingsten war die Bundeswehr zuständig, jetzt hat die Thurnauer Wasserwacht das Ruder übernommen.

Am Wochenende ist der Zulauf größer

Vorsitzende Jeanette Bayerlein koordiniert das Team. "Heute sind wir zu sechst. Aber am Wochenende brauchen wir schon neun Personen. Da müssen wir zwei Teststationen offen haben, denn da ist der Zulauf viel höher", weiß sie. Bayerlein versucht, möglichst viele Freiwillige aus der Wasserwacht zu motivieren, zusätzlich kann sie zwei Aktive des BRK anfordern, um ihre Mannschaft zu komplettieren.

Werktags hat Jeanette Bayerlein ihre ganze Familie im ehrenamtlichen Team eingespannt. Am Empfang sitzt ihr Vater Frank Buchert. Er ist von Beruf Nachrichtengerätemechatroniker. "Ab nächster Woche hat er noch mehr Zeit, da ist er in Rente", verrät die Tochter. Von ihrem Vater hat sie auch die Liebe zur Wasserwacht geerbt. Denn Buchert ist ein Urgestein der Thurnauer Ortsgruppe. "Ich bin seit 48 Jahren dabei. Natürlich sind wir lieber im Wasser, aber wir haben die Sanitätsausbildung. Wir helfen jetzt, das ist doch selbstverständlich", sagt Buchert. In der Pandemie müssten schließlich alle zusammenhalten.

Schon kommt die erste Testperson ins Schützenhaus: Christa Gräf (67) hat keine Symptome. "Ich bin auch schon zwei Mal geimpft", erzählt sie. Doch warum lässt sie sich dann testen? "Naja", antwortet sie. Sie habe einen Termin bei der Kosmetikerin - und die möchte dennoch einen Test. Christa Gräf macht keinen Hehl daraus, dass ihr das Testen ein bisschen unangenehm ist. "Ich habe schon überlegt, ob ich den Termin bei der Kosmetikerin absagen soll. Aber meine Augenbrauen brauchen Pflege", findet sie. Und so nimmt Gräf das Prozedere eben in Kauf.

"Ich hätte ja jetzt eigentlich Ferien"

Nachdem sie herzlich empfangen wurde, füllt sie die Registrierung aus und gibt den Zettel bei Station zwei im Eingangsbereich ab. Dort trifft sie auf einen weiteren Familienspross. Alena Zink (15) ist die Stieftochter der Wasserwacht-Vorsitzenden. "Ich hätte ja jetzt eigentlich Ferien. Aber ich mache das freiwillig", erzählt die 15-Jährige. Das hat auch einen guten Grund. Denn für ihre ehrenamtliche Tätigkeit bekommt sie eine kleine Pauschale. Und diese möchte sie für den Mopedführerschein sparen. "Ein Drittel habe ich vielleicht", sagt Alena Zink und lacht. Denn es gibt weitaus schlimmere Jobs als die Registrierung im Testzentrum. Und außerdem könne sie mit ihren Ferien ohnehin nicht viel anfangen - es sei ja noch immer vieles nicht möglich.

In der Kabine wartet schon das Testteam in Vollmontur. Alles geht ganz schnell. Das Röhrchen wird in die Nase geschoben, fertig. Christa Gräf ist innerhalb weniger Sekunden wieder draußen und kann auf ihr Ergebnis warten.

"Vor den Pfingstferien war richtig viel los. Da hatten wir mehr als 150 Leute, die sich testen lassen wollten", zieht Jeannette Bayerlein Bilanz. Auch am Samstag rechnet sie noch mal mit einem Ansturm. "Viele fahren ja auch erst in der zweiten Woche weg.". Die Übergabe von Bundeswehr zu Wasserwacht sei fließend gewesen und reibungslos verlaufen. "Bis jetzt hatten wir noch keinen einzigen positiven Fall", so Bayerlein.

Hoffen auf schöne Freibadsaison

Aktuell haben die Thurnauer viel zu tun, weil am Wochenende Konfirmation gefeiert wird. Die Dekanin verlangt Tests von den Mitgliedern des Kirchenchores. Sicherheit geht vor.

Dass Jeannette Bayerlein auch tagsüber zur Verfügung steht, hängt damit zusammen, dass sie normalerweise Betriebsleiterin im Pegnitzer Bad "CabrioSol" ist. "Ich habe Homeoffice. Wenn ich im Testzentrum bin, dann mache ich abends länger", sagt sie. Aktuell arbeitet sie an einem Hygienekonzept für das Pegnitzer Bad. Denn zumindest der Außenbereich soll bald wieder öffnen.

Auch das Thurnauer Freibad möchte so bald als möglich aufmachen. "Ich habe die Info bekommen, dass die Öffnung für den 3. Juni geplant ist. Aber ich weiß noch nicht, wie wir als Wasserwacht dann Dienste übernehmen können, wenn wir schon hier im Testzentrum sind", sagt Bayerlein und gibt zu bedenken, dass natürlich auch jeder der ehrenamtlich Tätigen auch noch einen Hauptberuf hat, der ihm das Auskommen sichert. Jeanette Bayerlein würde sich jedenfalls freuen, wenn bald weitere Lockerungen in Kraft treten würden. Denn natürlich fehlt ihr der Badespaß.

"Seitdem ich 13 bin, bin ich bei der Wasserwacht. Eigentlich immer schon. Und ich habe ja auch mein Hobby zum Beruf gemacht", sagt sie und träumt von einem unbeschwerten Sommer.