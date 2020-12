Fast wäre das Mill-Festival am 6. April 2019 auf dem ehemaligen Spinnereigelände in Mainleus geplatzt. In der Nacht zuvor war das gesamte DJ-Equipment entwendet worden. Zum Glück für die vielen Fans konnte der Veranstalter damals noch kurzfristig für Ersatz sorgen, und so stand den elektronischen Klängen und wummernden Bässen am Abend nichts mehr im Weg.

Der 41-jährige Mechaniker aus Gladbeck, der die komplette Anlage gestohlen hatte, muss dafür jetzt ins Gefängnis. Das Amtsgericht verurteilte ihn unter Einbeziehung einer Vorstrafe zu einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung.

Kommissar Zufall

Die Tat hatte in der Szene für großes Aufsehen gesorgt, die Medien berichteten bundesweit über den Coup. Bereits am Vortag hatte der DJ aus Bayreuth seine Anlage installiert, darunter zwei CD-Player, zwei Plattenspieler und ein Mischpult, alles Profigeräte im Gesamtwert von rund 10 000 Euro. Am nächsten Morgen war alles weg. Der Angeklagte hatte in der Nacht eine Tür aufgebrochen und sich Zutritt zum Gebäude verschafft.

Was für ein Zufall, dass der Veranstalter die Nummer eines Münchner Autos aufgeschrieben hatte, das ihm am Abend in der Nähe der Spinnerei aufgefallen war. Das Fahrzeug hatte sich der Angeklagte bei einer Mietwagenfirma eigens für den Diebstahl geliehen. So kam man schnell auf den Mann, der die Sachen über Ebay vertickt hatte.

Beutezug im Mietwagen

Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angeklagt. Das konnte am Ende so zwar nicht mit der notwendigen Sicherheit festgestellt werden, doch sprach vieles dafür, dass sich der Angeklagte auf den Diebstahl hochwertigen DJ-Equipments spezialisiert hatte und dafür bundesweit auf Beutezug war.

Zum einen hat der Angeklagte 18 Vorstrafen, die meisten davon wegen Eigentumsdelikten, zum anderen hatte er sich, wohl um die Taten zu verschleiern, für seine Diebestouren immer wieder Mietwagen genommen und war dabei meist über ein Wochenende jeweils so um die 1000 Kilometer gefahren. Und das, obwohl er selbst zwei oder drei Autos auf sich angemeldet hatte. Auch hohe Zahlungseingänge im mittleren fünfstelligen Bereich auf sein Konto spielten im Prozess eine Rolle.

Therapie angestrebt

Verteidiger Stephan Prinz aus Essen war besonders daran gelegen, seinen Mandant in einem günstigen Licht darzustellen. So zählte er auf, dass der 41-jährige verheiratet ist, eine vierjährige Tochter hat und mittlerweile Geschäftsführer des elterlichen Handwerksbetrieb ist. Wie es dann immer wieder zu den Straftaten kommen konnte, wusste sich der Angeklagte auch nicht zu erklären. Er strebe aber mittlerweile eine Therapie an, versprach der Anwalt.

Gericht und Anklagevertretung imponierte dies wenig. War es doch seit dem Mainleuser Raubzug schon wieder zu zwei Straftaten gekommen, deren Urteile, einmal vier Monate auf Bewährung wegen Hausfriedensbruchs, das andere Mal eine Geldstrafe wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, in das jetzige Urteil einbezogen wurden. Unter anderem hatte der Angeklagte im August 2019 mit einem Funkgerät um den Hals und verkleidet als Mitglied der Technik-Crew das Gelände des "Strandfieber Electro Festivals" am Hartensbergsee im niedersächsischen Vechta ausspioniert. Der Schwindel war gerade noch rechtzeitig aufgeflogen.

Verteidiger fordert Bewährung

Staatsanwalt Jan Köhler beantragte eine Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren. Er ging dabei von erwerbsmäßigem Handeln aus, weil sich der Mainleuser Raubzug in mehrere gleichgelagerte Vorfälle einreihe. Verteidiger Prinz stellte keinen konkreten Antrag, wollte aber eine Bewährungsstrafe von unter einem Jahr erreichen.

Richterin Sieglinde Tettmann entschied schließlich auf ein Jahr und drei Monate sowie auf die Einziehung von 6000 Euro - das ist der angenommen Zeitwert der entwendeten Gegenstände. Sie sehe den guten Willen des Angeklagten, ein straffreies Leben zu führen durchaus, doch außer Absichtsbekundungen sei wenig Konkretes festzustellen. Positiv sei, dass der Mann in geordneten Verhältnissen lebe, doch habe ihn dies auch in der Vergangenheit nicht davon abgehalten, Straftaten zu begehen.