Nostalgiker wissen es längst: der Bayerische Rundfunk hat in seinem Archiv gekramt und beglückt alle Heimatfreunde mit Aufnahmen aus den Anfängen des Fernsehens . Die bis zu 70 Jahre alten Filmchen sind Perlen der Zeitgeschichte , natürlich in Schwarz-Weiß. Zu sehen sind sie in der BR-Internet-Mediathek unter www.br.de.