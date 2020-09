Am Montagmorgen (31. August 2020) hat ein Unbekannter einen vier Monate alten Welpen in Stadtsteinach (Kreis Kulmbach) gestohlen. Gegenüber der örtlichen Polizeiinspektion gab der Besitzer des Berner Sennenhundes an, dass er das Bellen seines Hundes, der auf den Namen Barry hört, zuletzt gegen 7.30 Uhr wahrgenommen hat.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls saß der Hund in seinem Zwinger, der sich in einem frei zugänglichen Garten in der Breslauer Straße in Stadtsteinach befindet. Wie die Polizei mitteilt, sei davon auszugehen, dass ein Fremder den Zwinger geöffnet und den Hund, der 1400 Euro wert ist, entwendet hat. Für einen Hund sei der Zwinger ausreichend gesichert.

Zeugen gesucht

Die Polizei appelliert an die Menschlichkeit des Täters. Ein Hund sei keine Sache, sondern für die Besitzer ein Teil der Familie. Demnach sei es für die Betroffenen umso schwerer, den Verlust zu verkraften.

Wer am Montagmorgen in der Breslauer Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Stadtsteinach unter der Telefonnummer 09225 / 9663000 in Verbindung zu setzen.