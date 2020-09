Im ersten Pflichtspiel nach der Corona-Pause setzte sich die Landesliga-Mannschaft des TSV Neudrossenfeld zum Auftakt des Ligapokals gegen Jahn Forchheim mit 3:2 durch.

Liga-Pokal, Männer

TSV Neudrossenfeld - Jahn Forchheim 3:2 (0:1) Es war ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Während sich die Einheimischen im ersten Durchgang sehr schwer taten, präsentierten sie sich im zweiten Durchgang deutlich verbessert.

Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen aus Forchheim. Die Taschner-Elf fand überhaupt nicht in die Zweikämpfe. So gingen die Gäste auch verdient mit 1:0 in Führung. Nach einem Freistoß wurde der Ball in die Mitte verlängert, wo Hoffmann zur Stelle war und ihn mit dem Kopf über die Linie drückte. Die Forchheimer Mannschaft zog sich in der Folgezeit weiter zurück und wartete auf Fehler der Gastgeber, um dann schnell umzuschalten. Davon gab es in der ersten Halbzeit genügend. Immer wieder verloren die "Grün-Weißen" den Ball in der Vorwärtsbewegung. Einer dieser Ballverluste führte fast zum 0:2. Doch Grüner rettete gegen den frei vor ihm auftauchendem Hoffmann (23.).

Erst zum Ende des ersten Durchgangs kamen die Neudrossenfelder besser ins Spiel. Zweimal war es Mikel Seiter, der gefährlich vor dem Tor auftauchte. Erst wurde ein Schuss von halbrechts vom guten Forchheimer Schlussmann Hofmann pariert (35.). Kurz vor der Pause strich nach einem Freistoß von Böhmer ein Kopfball haarscharf am Pfosten vorbei (45.).

Nach dem Seitenwechsel gleich ein anderes Bild. Der TSV spielte nun mit mehr Geschwindigkeit, und schon ergaben sich Räume in der Hintermannschaft der Forchheimer. Ein erster Abschluss von Kolb war noch leichte Beute für Hofmann. Beim Kopfball von Carsten Hahn, der eine Böhmer-Ecke in die Maschen setzte, war dann aber auch er machtlos (51.).

Die Taschner-Schützlinge fanden nun immer öfter die Lücken in der Hintermannschaft der Gäste. So war die Führung 20 Minuten vor dem Ende nicht unverdient. Eine Flanke von Finn Habel fand Bas Peeters, der den Ball an Hofmann vorbei ins Forchheimer Tor spitzelte. Als eben dieser Bas Peeters in der 78. Minute auf 3:1 erhöhte, dachten viele, die Partie wäre entschieden. Doch im direkten Gegenzug stellten die Gäste mit ihrer ersten gefährlichen Aktion der zweiten Halbzeit den alten Abstand wieder her.

Kurz vor dem Ende hatte der Jahn noch die große Chance zum 3:3, doch Misic setzte den Ball neben den Kasten. Der Ausgleich wäre aber auch nicht verdient gewesen, denn dafür taten die Gästen nach ihrer frühen Führung zu wenig. TSV Neudrossenfeld: Grüner - Gareis, Hahn, Kolb (79. Rausch), Möckel (46. Schneider), Seiter, Majczyna, Langlois (89. Weiner), Peeters, Habel, Böhmer / SpVgg Jahn Forchheim: A. Hofmann - Städtler, Dütsch, Misic, Nagengast (72. Fuhrmann), Hoffmann (74. Tatarevic), Lee, T. Hofmann, Noppenberger, Schwab F. (69. Reinhardt), Moumouni / 100. - Tore: 0:1 Hoffmann (7.); 1:1 Hahn (51.); 2:1 Peeters (68.); 3:1 Peeters (78.); 3:2 Dütsch (79.) / Schiedsrichterin: Bloß (1. FC Neunstetten) / Zuschauer: 100.