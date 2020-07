Medi steigt 2022 aus

Der Basketball-Bundesligist Medi Bayreuth muss sich 2022 einen neuen Haupt- und Namenssponsor suchen. Bis 2022 sichert der Hersteller von medizinischen Hilfsmitteln die Unterstützung zu. Medi sponsort die Basketballer seit 2013. Das Unternehmen begründet seine Entscheidung mit der Vielzahl an Investitionen, die in den nächsten Jahren zum Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit notwendig werden. Dazu zählen der Ausbau der Infrastruktur am Standort Bayreuth samt neuem Verwaltungsgebäude, Digitalisierungsprojekte und die Stärkung der Vertriebsgesellschaften.

Aufgrund der frühen Bekanntgabe des Ausstiegs habe man "die Möglichkeit im Laufe der kommenden beiden Jahre Alternativen im Sponsoring zu schaffen", sagt Björn Albrecht, Geschäftsführer der Basketballer. red