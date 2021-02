Wie "Lotto Bayern" mitteilt, hat eine 53-jährige Angestellte aus dem Raum Kulmbach mit ein und demselben Schein gleich zweimal beim Spiel 77 gewonnen. Bei der Gewinnklasse 2 der Samstagsziehung vom 16.1.2021 ging sie als Gewinnerin hervor - und das gleich zweimal. Sie hatte für die besagte Ziehung überlappend und damit zu früh einen Mehrwochenschein samt Teilnahme an den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 für ein und denselben Samstag abgegeben. Dank dieses Irrtums hatte sie mit der selben Losnummer bei der selben Ziehung zweimal teilgenommen und strich somit folgerichtig auch den Gewinn von 77.777 Euro zweimal ein. Auch kurios: Die Frau hatte erst zum zweiten Mal in ihrem ganzen Leben überhaupt an einer Lottoziehung teilgenommen.

„Als LOTTO-Anfängerin gleich beim zweiten Mal über 155.000 Euro zu gewinnen ist schon der Hammer. Und dann auch noch mein Dusel mit der irrtümlich doppelten Spielteilnahme. Aber der frühe Vogel frisst den Wurm, was sich in meinem Fall definitiv gelohnt hat“, wird die Gewinnerin in der Mitteilung von Lotto Bayern zitiert.

Durch einfaches Ankreuzen lässt sich jeder Lottoschein* leicht in einen Mehrwochenschein verwandeln. Dabei bestimmt der LOTTO-Tipper den Ziehungstag und die Laufzeit seiner Spielteilnahme. Gewählt werden können die Teilnahme an der Ziehung am Mittwoch oder Samstag oder an beiden Ziehungen, außerdem der Ziehungszeitraum von einer bis zu fünf Wochen. Die Gewinnerin aus Oberfranken hatte sich für jeweils fünf Samstagsziehungen bei einem reinen Spieleinsatz von je 8,55 Euro pro Spielteilnahme entschieden.

