Es waren erfreuliche Nachrichten, die gestern Nachmittag aus dem Kulmbacher Landratsamt kamen. Zwar wurden acht weitere positive Coronavirus-Fälle in der Region bestätigt. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt damit im Landkreis bei 78.

Noch vor gut zwei Wochen hatten die Verantwortlichen eine dramatische Entwicklung der Zahlen verzeichnet. Täglich gab es zweistellige Zuwächse. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert, der Aufschluss gibt über die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100 000 Einwohner, hatte sich ganz bedenklich der 200er-Marke genähert. In den letzten Tagen fiel er merklich. Erst auf unter 100, gestern dann auf 48,91. Zum ersten Mal seit 23. Oktober liegt der Wert damit wieder unter 50. Nach damaliger Lesart hätte das nach Dunkelrot und Rot wieder Gelb bedeutet.

Allerdings sind die Ampel und die damit verbundenen Schwellenwerte seit 2. November nicht mehr verbindlich. Stattdessen gelten die bekannten Einschränkungen - "solange, bis die Verordnung wieder außer Kraft gesetzt wird", wie David Buchwald, Pressesprecher im Landratsamt, erläutert. Lockerungen der Kontaktbeschränkungen wird es also vorerst trotz rückläufiger Zahlen nicht geben.

Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 475 Landkreisbürger in Quarantäne. Auch das ist eine erfreuliche Entwicklung: Vor einer Woche waren es noch mehr als doppelt so viele.

"Der derzeitige Inzidenzwert von unter 48,91 ist der niedrigste unter allen 96 Landkreisen und kreisfreien Städten Bayerns", stellt Landrat Klaus Peter Söllner fest. Diese positive Momentaufnahme müsse aber vorsichtig bewertet werden und dürfe jetzt nicht Anlass für leichtsinniges Verhalten sein.

"Vor allem aber spricht diese Entwicklung für den Erfolg der intensiven und akribischen Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Kulmbach", so Landrat Söllner weiter.

"Sowohl durch die Kontaktpersonenermittlung als auch durch die ausgiebigen Testungen in der Kulmbacher Abstrichstelle konnten Infektionen schnell erkannt und eingedämmt werden", ergänzt der Leiter der Koordinierungsgruppe Corona am Landratsamt, Oliver Hempfling.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit acht Patienten stationär betreut, einer davon intensiv. Vier der stationär betreuten Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind im Landkreis Kulmbach 623 Covid-19-Infektionen registriert worden. Davon gelten 534 wieder als genesen. Allerdings waren zu Beginn der Pandemie auch elf Menschen verstorben.

Was die aktuelle Entwicklung für die Menschen in der Region bedeutet und was man jetzt zum Thema "Corona" wissen sollte, wollen die Verantwortlichen des Landkreises heute Nachmittag in einer Pressekonferenz erläutern.