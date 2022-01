Weitere 171 positive Coronavirus-Fälle im Landkreis wurden in den vergangenen beiden Tagen gemeldet. Mit den aktuell 740 Corona-Infizierten, die in die letzten sieben Tage fallen, liegt der Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach bei 1036,01 und überschreitet damit erstmals die 1000-er Schwelle.

Auch wenn mit diesem hohen Wert, der noch von 73 der insgesamt 96 Landkreise in Bayern (225 bundesweit) getoppt wird, keine zusätzlichen Maßnahmen und Beschränkungen verbunden sind, betont Landrat Klaus Peter Söllner, dass nach wie vor alles vor Ort mögliche getan wird, um der Aggressivität und Geschwindigkeit der Verbreitung der Omikron-Variante zu begegnen.

Auch am Wochenende im Einsatz

So waren auch an diesem Wochenende die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes, unterstützt von Einsatzkräften der Bundeswehr, intensiv mit der Ermittlung und Information der Kontaktpersonen befasst.

"Ihnen gebührt mein höchster Dank und Anerkennung ebenso, wie allen weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren Ärzten, den vielen ehrenamtlichen Helfern des Roten Kreuzes, allen die im Impfzentrum, in den Teststellen, im Klinikum, in den Pflegeeinrichtungen und woanders dazu beitragen, dem Pandemiegeschehen zu begegnen", so Landrat Söllner weiter.

1104 Menschen in Quarantäne

Insgesamt sind derzeit 868 Menschen im Landkreis nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Im Klinikum stationär betreut werden müssen sieben Fälle (einer außerhalb wohnhaft), davon keiner auf der Intensivstation. In Quarantäne befinden sich derzeit 1104 Landkreisbewohner.