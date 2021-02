Von den aktuellen Corona-Fällen fallen 54 in die letzten sieben Tage. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach sinkt demnach auf 75,45. Momentan sind 93 Landkreisbürger nachweislich mit dem Virus infiziert.

Im Kulmbacher Klinikum werden derzeit 30 Infizierte stationär betreut, neun davon intensiv. Acht Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises. In Quarantäne befinden sich aktuell 300 Personen.

Die Zahl der an Corona Verstorbenen liegt nach wie vor bei 87.

Zuteilung nach Bevölkerungsgröße

Außerdem sind am Dienstag in Oberfranken die ersten Impfstoffe des Herstellers Astrazeneca geliefert worden. 300 der 4300 Impfdosen gingen nach Mitteilung der Regierung von Oberfranken in den Landkreis Kulmbach. Die Zuteilung des Impfstoffs auf die Impfzentren im Bezirk richtet sich nach dem Bevölkerungsanteil.

Astrazeneca hat bis Ende Februar weitere Lieferungen angekündigt. Die aktuelle Liefermenge ist komplett für Erstimpfungen vorgesehen. Entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission in Deutschland soll der Impfstoff für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren verwendet werden. Bevorzugt werden Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich.