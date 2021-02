Es waren Szenen wie im Wilden Westen, die sich am 5. Juli des vergangenen Jahres nachts gegen 2 Uhr im Stadtsteinacher Oberland abgespielt hatten: Ein 24 Jahre alter Arbeiter aus dem Nachbarlandkreis Hof war gerade mit seiner Verlobten auf dem Heimweg, als er von zwei Fahrzeugen vorne und hinten eingekesselt wurde. In Marienweiher auf Höhe des Sportplatzes kam es mitten auf der Straße zum Showdown. Ein Fahrzeug versperrte dem Pärchen den Weg, der 24-Jährige stieg aus, und es kam zu einem Gerangel. Weil er in der Folge einen anderen Mann niedergeschlagen haben soll, musste sich der Arbeiter jetzt vor dem Kulmbacher Amtsgericht verantworten.

Die Hintergründe ???

Zu den Hintergründen der Geschichte war wenig zu erfahren. Die sieben oder acht Verfolger in den anderen beiden Fahrzeugen sollen alle Bekannte der Verlobten gewesen sein, die mit dem Angeklagten ganz offensichtlich ein Problem haben. Woran das liegt, wurde nicht geklärt. Vielleicht an der Vergangenheit des Angeklagten, der trotz junger Jahre bereits eine umfangreiche Vorstrafenliste hat und der erst knapp zwei Jahre zuvor aus der Haftanstalt entlassen worden war.

Mehr Opfer als Täter?

Doch diesmal war er wohl wirklich mehr Opfer als Täter. Nach anfänglichem Zögern und langem Hin und Her räumte er ein, dass er damals schon ein wenig aggressiv reagiert und einem der Kontrahenten einen Schlag verpasst habe. Von Zusammenschlagen, von heftigen Schmerzen und sogar von einem bewusstlosen Zusammensacken des angeblichen Opfers, wie ursprünglich angeklagt, war allerdings keine Rede mehr. "Mein Mandant hat sich halt provozieren lassen", sagte Verteidiger Alexander Schmidtgall.

Das Treffen

So ganz ohne war der Tatbeitrag der Verfolger tatsächlich nicht. Trotzdem hatte man sich einige Tage später getroffen und darauf geeinigt, alle Anzeigen wieder zurückzunehmen. Tatsächlich hatte die Verlobte des Angeklagten die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge wegen Nötigung im Straßenverkehr ebenfalls zur Anzeige gebracht. Die Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Angeklagten konnte allerdings nicht mehr zurückgenommen werden.

Mehrfach vorbestraft

Wäre der 25-Jährige nicht schon mehrfach einschlägig vorbestraft und hätte er nicht noch eine offene Bewährung gehabt, wäre die Sache wahrscheinlich gar nicht bis zur Verhandlung gekommen, sondern spätestens mit einem Strafbefehl erledigt gewesen. So aber saßen alle Beteiligten bereit zur Zeugenaussage auf den Bänken vor dem Sitzungssaal.

Die Einigung

Nachdem sich Richterin Sieglinde Tettmann mit dem Vertreter der Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger besprochen hatte, kamen alle Beteiligten zu dem Ergebnis, aus dem Vorfall keinen Mammutprozess machen zu wollen und die Sache mit einer Geldstrafe zu beenden. Anklagevertreter und Verteidiger beantragten in seltener Übereinstimmung die letztlich auch verhängte Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro (1500 Euro) wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

"Künftig aus dem Weg gehen"

"Viel ist die Sache nicht wert", sagte Richterin Tettmann. Sie gab dem Angeklagten mit auf den Weg, künftig besser aufzupassen und sich nicht in solche Sachen hineinziehen zu lassen. "Versuchen Sie einfach, diesen Leuten aus dem Weg zu gehen", so die Richterin. Dabei war dem Gericht klar, dass dies im vorliegenden Fall gar nicht so einfach gewesen ist.