Bis gestern waren im Fichtelgebirge die Schneekanonen im Einsatz. Am Ochsenkopf hatte man am Montag mit der künstlichen Beschneiung der Hauptabfahrt Nord sowie der Anfängergelände in Bischofsgrün und in Fleckl begonnen worden.

Die Bedingungen waren hinsichtlich Wind, Temperaturen und Luftfeuchtigkeit ideal, so dass sich die Verantwortlichen darauf verständigten, ein Schneedepot als Vorrat anzulegen. Die Anlagen konnten rund 20 000 Kubikmeter Schnee erzeugen.

Die Bund-Länder-Konferenz hat nun am Mittwochabend die einschränkenden Maßnahmen des Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar verlängert. Deshalb wird bis dahin auch kein Liftbetrieb möglich sein. Aus diesem Grund hat Verbandsvorsitzender Florian Wiedemann in Absprache mit der Betriebsleitung der Seilbahnen sowie den Bürgermeistern Axel Herrmann (Warmenstinach) und Michael Schreier (Bischofsgrün) beschlossen, die Beschneiung am Ochsenkopf wieder einzustellen.

Für Skisaison gerüstet

"Wir werden die politischen Diskussionen über das weitere Vorgehen genau verfolgen. Unser Ziel bleibt, für einen Start der Skisaison gerüstet zu sein. Die Grundlagen dafür haben wir mit dem Anlegen der Schneedepots geschaffen", sagt Landrat Wiedemann. Dies sei auch als klares Bekenntnis zum Wintertourismus im Fichtelgebirge zu verstehen.

Sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen es erlauben, soll der Seilbahn- und Liftbetrieb starten. Der vorhandene Schneevorrat kann auch bei milderer Witterung genutzt werden, um die Pisten zu präparieren.