Ein Wohnmobilfahrer entdeckte am Sonntagnachmittag (27.06.2021) einen Rennradfahrer im Straßengraben zwischen Stadtsteinach und Presseck im Landkreis Kulmbach.

Aufgrund der erhöhten Sitzposition konnte der Camper den im Straßengraben liegenden 62-Jährigen aus dem Landkreis Kronach wahrnehmen, wie die Polizei Stadtsteinach mitteilt.

Rennradfahrer erleidet Herzanfall - Zeugen leisten Erste Hilfe

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Hof, die mit ihren Motorrädern privat unterwegs waren, brachten den Mann, bei dem bereits keine Vitalzeichen mehr feststellbar waren, in eine stabile Seitenlage und begannen mit der Reanimation. Der herbeigeeilte Notarzt konnte den Kreislauf des Radfahrers durch Einsatz eines Defibrillators schließlich wieder herstellen. Der 62-Jährige kam im Anschluss zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Stand der Ermittlungen der Polizei Stadtsteinach kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Der Radfahrer, der einschlägige Vorerkrankungen aufweist, hatte wahrscheinlich am Fahrbahnrand angehalten und war dann ohnmächtig geworden. Wie die Beamten feststellten, war der Mann an dem heißen Tag schon mehrere Stunden mit dem Rennrad unterwegs gewesen. Am Rennrad konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.