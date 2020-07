Preisgeld geht an "Kleine Prinzen"

Auch wenn der Ball der Serviceclubs im Frühjahr coronabedingt nicht steigen konnte, dürfen sich die Gewinner des Kultur- und Sozialpreises über eine Zuwendung von 3000 Euro freuen. "Wir hatten mehr als zehn Bewerbungen und Vorschläge und die Entscheidung war nicht leicht", sagte Ralf Neuber vom Verein der Kulmbacher Serviceclubs. Er war turnusmäßig für die Organisation des Balls zuständig gewesen und meinte: "Jeder hätte es verdient." Die Wahl fiel letztendlich auf die Inklusions-Grundschule der "Kleinen Prinzen" an der Meußdoerffer-Schule in der Blaich. "Sie haben die richtige Entscheidung getroffen", bekräftigte die stellvertretende Landrätin Christina Flauder, die auf dem Ball die Laudatio gehalten hätte.

24 Kinder in drei Klassen

"Die Kleinen Prinzen sind mir ans Herz gewachsen, sie bekommen hier in der Schule Liebe und Geborgenheit", erklärte sie bei der Preisüberreichung am Donnerstag, eventuell werde manche Kinderseele auch wieder heil. Bei den "Kleinen Prinzen" werden aktuell 24 Kinder in drei Klassen von der Klassenstufe 1 bis 4 unterrichtet. "Unser Ziel ist es, sie so zu integrieren, dass sie irgendwann in die Regelgrundschule wechseln können", erklärte Schulleiterin Claudia Bordfeldt. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Blaicher Grundschule, so übt man etwa gemeinsam das Fahrradfahren oder lernt sich in den Pausen kennen. "Wir arbeiten dadurch auch an Vorurteilen, das sind nicht ‚die bösen Frechen' oder die ‚Schlägerkinder aus Assifamilien' - da stecken Schicksale dahinter."

Leider konnte aufgrund der Pandemie in diesem Jahr kein einziges Kind in die normale Grundschule überstellt werden, "es können auch noch nicht alle Kinder wieder zu uns in die Inklusionsschule kommen", informierte Bordfeldt. Einige Kinder, die etwa in der Geschwister-Gummi-Stiftung lebten, würden es aktuell gar nicht in die Schule schaffen. "Sie verkraften Corona psychisch nicht, können keine Maske tragen oder Hygienebestimmungen einhalten", erläuterte sie.

Und gerade diese Kinder würden im Moment stark abgehängt. "Die Kleinen haben keine Möglichkeit, mit dem Computer zu arbeiten, und in der Gummistiftung gibt es auch gar nicht die Räume und Ausstattung, dass alle einen Computerarbeitsplatz hätten", sagte die Schulleiterin. Sie hätten an ihrer Grundschule ja nicht einmal WLAN, geschweige denn bei den Kindern im Wohnheim oder zu Hause.

Ein Raum für die Auszeit

Darüber hinaus gestalte sich der Alltag in der Corona-Krise auch mit den anwesenden Kindern aufwendig. "Wir sind stolz auf unsere Schüler, wie diszipliniert sie das alles hinbekommen", lobte sie. Allerdings sei man im pädagogischen Handeln stark eingeschränkt, "unsere Schüler bräuchten auch einfach mal eine Umarmung."

Von dem Preisgeld soll in der Inklusionsgrundschule jetzt ein Raum eingerichtet werden, in dem sich die Kinder eine Auszeit nehmen können. "Die Kinder freuen sich schon riesig, endlich bekommen sie mal etwas Neues", erklärte die stellvertretende Schulleiterin Julia Bimsner. "Durch das Preisgeld können wir Dinge kaufen, die unser Handlungsspektrum als Pädagogen erweitern." So wurden neue Matten angeschafft, zum Ausruhen aber auch Austoben, es soll einen Sitzsack und eine bunte Lichterkette geben, außerdem eine Verdunkelungsmöglichkeit und einen Sternenhimmel. "Hier können die Kinder auch in unserer kleinen Bibliothek stöbern und in andere Welten eintauchen", denn das abendliche Vorlesen würden die Schüler der Kleinen PrinZen oft nicht kennen.

Damit auch im kommenden Jahr wieder Projekte in den Genuss eines Preises kommen können, hofft Ralf Neuber, den nächsten Ball am 27. Februar 2021 wie geplant durchführen zu können. "Auch dafür können sich dann potentielle Preisträger gerne wieder bewerben." Dem Verein der Serviceclubs gehören die Kulmbacher Serviceclubs Kiwanis, Ladies' Circle, Lions Kulmbach-Plassenburg, Lions Bayreuth-Kulmbach und Rotary an.