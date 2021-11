Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Kulmbach vom 07.11.2021

Sachbeschädigung Kfz

KULMBACH. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Stettiner Straße etliche Fahrzeuge angegangen. An fünf PKW wurden Front-, bzw. Heckscheibenwischer beschädigt oder abgerissen. An einem der Fahrzeuge wurde zudem ein Seitenspiegel demoliert. An einem weiteren Fahrzeug, welches ebenso am Straßenrand geparkt war, wurde die Beifahrertüre verkratzt. Der Gesamtschaden an den sechs beschädigten Fahrzeugen wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Weiterhin wurde in der Stettiner Straße ein unversperrtes Garagentor geöffnet und daraus ein Akku-Schlagschrauber der Firma Makita, sowie ein Koffer mit Zubehör entwendet. Der Entwendungsschaden hier wird auf ca. 370 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer Tatzeit von zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr ausgegangen. Vermutlich besteht ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Delikten. Unbekannt ist, ob es sich um einen oder mehrere Täter gehandelt hat. Die Polizei Kulmbach sucht nach Zeugen, die relevante Angaben hierzu machen können. Hinweise werden unter der Nummer 09221/6090 entgegengenommen.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Kulmbach vom 06.11.2021

Schmierfink in Kulmbach unterwegs

KULMBACH. In der Nacht von Freitag auf Samstag trieb ein Schmierfink in der Kulmbacher Altstadt sein Unwesen.Mit einem silbernen Filzstift verzierte der unbekannte Künstler entlang der Spitalgasse und Fischergasse bis zum Pörbitscher Weg größtenteils Fensterscheiben, aber auch Türen, Tore und Verkehrszeichen mit kreativen Schriftzügen.Hinweise zum Schöpfer der Schmierereien nimmt die Polizeiinspektion Kulmbach unter 09221/6090 entgegen.

