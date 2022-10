Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 02.10.2022

Vor der Schule zu schnell gefahren

KULMBACH. Im Rahmen einer Laserkontrolle konnten am Donnerstag, 29.09.2022, zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen vor einer Kulmbacher Schule festgestellt werden. Die Beamten positionierten sich im Bereich der Pestalozzi-Schule im Stadtgebiet Kulmbach. Hier wurde bereits vor längerer Zeit die Geschwindigkeit auf Grund der naheliegenden Schulen auf 30 km/h beschränkt. Bei einer Lasermessung vor einigen Monaten, kurz nachdem die Geschwindigkeitsreduzierung eingeführt wurde, wiesen die Beamten die Verkehrsteilnehmer bereits auf die neu aufgestellten Zeichen hin und baten sie, ihr Fahrverhalten anzupassen.

Auch die örtliche Presse berichtete darüber. Dennoch scheint vielen Verkehrsteilnehmer die dortige Reduzierung auf 30 km/h nicht bewusst zu sein: Beamte der Kulmbacher Polizei konnten im Rahmen ihrer Geschwindigkeitsmessung mit dem Handlasermessgerät in gerade einmal einer Stunde und zwanzig Minuten 17 Geschwindigkeitsübertretungen feststellen. Die Aktion fand auch im Rahmen der Schulwegüberwachung zu Schuljahresbeginn statt. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich an Verkehrsgebote zu halten, insbesondere im Bereich von Schulen, bzw. Schulwegen, aber natürlich auch im Bereich von Kindergärten und ähnlichen Einrichtungen.

Rollerfahrer verletzt

NEUDROSSENFELD, LKR. KULMBACH. Leichte Verletzungen trug ein junger Rollerfahrer davon, der am Samstag in der Nähe von Pechgraben mit seinem Gefährt zu Fall kam. Gegen 12 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem Zweirad auf der Kreisstraße KU14. Beim Abbiegen nach links in Richtung Eberhardtsreuth verlor er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf den Asphalt. Der junge Mann zog sich bei dem Verkehrsunfall Prellungen zu, am Roller entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

