Polizeibericht - das sind die Blaulichtmeldungen aus Kulmbach vom Sonntag, 19.09.2021

Beim Fahrraddiebstahl ertappt

MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Nur kurze Freude an seinem Diebesgut hatte ein 30-jähriger Wohnsitzloser in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Nur wenige Minuten nach seinem Diebstahl wechselte das Rad erneut den Besitzer – und steht jetzt bei der Polizei. Der Dieb muss sich strafrechtlich verantworten.

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr kontrollierten Kulmbacher Polizeibeamte im Zuge eines anderen Einsatzes einen 30-jährigen, der glaubhaft angab, ohne festen Wohnsitz auf der Durchreise zu sein. Nachdem die von ihm angegebenen Personalien keine weiteren Erkenntnisse ausspuckten, ließen sie ihn seiner Wege ziehen.

Etwa 30 Minuten später wurden die Ordnungshüter in der Spinnereistraße in Mainleus erneut auf den Mann aufmerksam – jetzt hatte er allerdings ein 24-Zoll-Jugendfahrrad der Marke „Rixe“ bei sich. Darauf angesprochen äußerte er, er hätte es von einem Freund geschenkt bekommen, was angesichts der Tatsache, dass der Mann keinerlei Bezug nach Oberfranken hat, mehr als unglaubwürdig erschien. Die Beamten brachten das Fahrrad und den mutmaßlichen Dieb auf die Wache, bei der dortigen Überprüfung stellte sich noch heraus, dass er es zuvor mit seiner Personalienangabe wohl „nicht so genau“ genommen hatte. Mittels seiner Fingerabdrücke stießen die Beamten letztlich auf zwei Fahndungsausschreibungen unterschiedlicher Staatsanwaltschaften. Nach erfolgter Sachbearbeitung konnte der 30-jährige seinen Weg fortsetzen, sein gestohlener Drahtesel verweilt unterdessen sicher bei der Kulmbacher Polizei. Der bislang unbekannte Besitzer des blauen Mountainbikes der Marke „Rixe“ wird in diesem Zusammenhang gebeten, sich bei der Kulmbacher Polizei unter Tel.: 09221/6090 zu melden, damit dieser seinen fahrbaren Untersatz wieder in Empfang nehmen kann.

Sprayer auf frischer Tat erwischt

KULMBACH. Von überschaubarem künstlerischem Wert, dafür mit strafrechtlichen und finanziellen Folgen verbunden, ist ein Graffiti an der Bahnbrücke am Schwedensteg. Kulmbacher Polizisten ertappten am Freitagabend den 14-jährigen Nachwuchskünstler, welcher für sein Verhalten eine Anzeige erhielt.

Gegen 18:30 Uhr wurden die Beamten auf den Jugendlichen aufmerksam, als er unter der Bahnbrücke am dortigen Brückenpfeiler mit einer Spraydose zugange war. Als sie ihn gestellt hatten, gab er unumwunden zu, für das dort angebrachte Graffiti verantwortlich zu sein – angesichts der Lackfarbe an seinen Fingern wäre jegliches Leugnen ohnehin zwecklos gewesen. Die Polizisten stellten seine mitgebrachten Spraydosen sicher und fertigten eine Anzeige gegen den Burschen, dessen Eltern sich über das Verhalten ihres Sprösslings erwartungsgemäß wenig erfreut zeigten. Er wird neben der strafrechtlichen Konsequenzen wohl auch die Reinigungskosten von geschätzten 250 Euro tragen müssen.

