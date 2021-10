Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht - das sind die Blaulichtmeldungen aus Kulmbach vom Samstag, 02.10.2021

Fahrrad gestohlen

Wonsees - Der Polizeiinspektion Kulmbach wurde am Freitag ein Fahrraddiebstahl angezeigt. Es handelt sich um ein Damenrad der Marke Kettler. Das Rad wurde am Donnerstag in der Zeit von 09.00 h bis 10.45 h direkt vor der Kirche am Marktplatz entwendet. Es ist blau und eine 7-Gangschaltung. Der Wert beträgt ca. 100,-- EUR. Wer hat Beobachtungen hierzu gemacht?

Ladendieb ertappt Nr. 1

Kulmbach - Am Freitagnachmittag, gegen 14.00 h, wurde in einem Supermarkt in der Albert-Ruckdeschel-Straße ein 14-jähriger Schüler aus Kulmbach von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er ein Ladekabel im Wert von ca. 16,-- EUR entwendete. Neben einem Hausverbot erhält er eine Diebstahlsanzeige. Er wurde anschließend seinen Eltern übergeben.

Ladendieb ertappt Nr. 2

Kulmbach - Am Freitagnachmittag, gegen 14.15 h, wurde in einem Schuhgeschäft in der Fritz-Hornschuch-Straße eine 43-jährige Frau aus Kulmbach von einer Verkäuferin dabei beobachtet, wie sie versuchte ein Paar Badeschlappen im Wert von ca. 6,-- EUR zu entwenden. Neben einem Hausverbot erhält sie eine Diebstahlsanzeige.

Pkw überschlägt sich

Wonsees - Am Freitagnachmittag, gegen 15.10 h, befuhr eine 20jährige Pkw-Fahrerin aus einem Ortsteil von Wonsees die Staatsstraße 2189. Auf gerader Strecke kam sie kurz vor Wonsees zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach übersteuerte sie ihr Auto nach links und fuhr in den Straßengraben. Dort stellte sich der Pkw auf, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin kam mit Verdacht auf HWS-Syndrom mit dem Rettungswagen ins Klinikum Scheßlitz. Am Pkw entstand Totalschaden.

