Der Grund für die Panne war am Sonntag (27. Dezember 2020) noch nicht ganz nachvollziehbar. Bei der Kontrolle eines Messgeräts, das die Temperatur in den Kühlboxen aufzeichnet, war festgestellt worden, dass die Kühlkette nicht eingehalten wurde.

"Beim Auslesen der Temperaturlogger, die in den zentral beschafften Kühlboxen beigelegt wurden, sind Zweifel an der Einhaltung der Kühlkette für den Impfstoff aufgekommen", teilten verschiedene betroffene Landratsämter mit. Der Impfstoff muss dauerhaft zwischen 2 und 8 Grad gelagert sein. Diese Temperatur sei deutlich überschritten worden, hieß es bei einer Pressekonferenz im Impfzentrum des Landkreises Kulmbach am Sonntagmorgen.

Mehrere Orte in Oberfranken von Panne betroffen

Betroffen sind von der Impf-Panne acht Regionen in Oberfranken: Kulmbach, Coburg, Lichtenfels, Kronach, Hof, Wunsiedel, Bayreuth und Forchheim. Zunächst war "nur" von Kulmbach, Lichtenfels, Kronach, Hof und Wunsiedel die Rede. Später meldeten die Landratsämter, dass auch Bayreuth und Forchheim vorsichtshalber auf den Impf-Start an diesem Sonntag verzichten. Geimpft werden konnte lediglich in Stadt und Kreis Bamberg. Eine Übersicht über alle Impfzentren in Bayern mit interaktiver Karte finden Sie hier.

Der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner informierte die bereits wartenden Impfwilligen und die anwesenden Helfer im Impfzentrum Kulmbach über die gemeinsam getroffene Entscheidung, den Start der Impfung zu verschieben.

„Sollte es nur den geringsten Anhaltspunkt geben, dass der Impfstoff nicht zu 100 % den Qualitätskriterien entsprechen, wird diese Charge auch nicht verimpft. Die Bevölkerung vertraut darauf, dass sie einwandfreien Impfstoff gegen das Corona Virus erhält und deswegen kann es keine andere Lösung geben“, wird Landrat Christian Meißner, Vorsitzender des Bezirksverbandes Oberfranken des Bayerischen Landkreistages, in einer Mitteilung zitiert.

Nach Impf-Panne in Oberfranken: Wann wird jetzt mit den Corona-Impfungen begonnen?

Aus Gründen der Vorsicht werde deshalb am Sonntag nur im Impfzentrum Bamberg geimpft. In allen anderen oberfränkischen Kreisen und kreisfreien Städte müsse geklärt werden, ob der Impfstoff Schaden genommen haben könnte. Dazu seien auch Konsultationen mit der Herstellerfirma Biontech nötig, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

„Die Regierung muss jetzt prüfen, wo die Ursache für dieses Problem liegt. Eines ist aber ganz klar: Nichts ist uns wichtiger als die Gesundheit und Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger – und aus diesem Grund werden wir nichts verimpfen, was uns qualitativ nicht restlos überzeugt", erklärt auch Bayreuths Landrat Florian Wiedemann.

Wann genau nun in den betroffenen Landkreisen mit der Impfung begonnen werden kann, sei aktuell noch nicht endgültig absehbar. Eine Klärung hierzu erhoffe man sich bei einer weiteren Telefonkonferenz der Landräte mit der Regierung von Oberfranken und dem Bayerischen Gesundheitsministerium in den frühen Abendstunden des Sonntags, hieß es.

Ähnliche Probleme hatte es auch in Schwaben gegeben. Diese stellten sich aber nach Konsultation mit der Herstellerfirma Biontech als marginal heraus.

Über alle Neuigkeiten in der Corona-Pandemie informieren wir Sie im Newsticker auf inFranken.de