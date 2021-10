Auf frischer Tat überraschte ein 16-Jähriger im Himmelkroner Ortsteil Gössenreuth einen Einbrecher, der in das Wohnhaus seiner Eltern eingestiegen war. Der Täter entkam.

Die Kripo Bayreuth führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

Einbruch in Himmelkron: Schüler erwischt Einbrecher

Am Dienstagabend (12. Oktober 2021) stellte der Schüler einen Eindringling fest, der zuvor die Fensterscheibe auf der Rückseite des Einfamilienhauses in der Hauptstraße eingeschlagen hatte und so in das Gebäude gekommen war.

Im Badezimmer traf der junge Mann unvermittelt auf den Tatverdächtigen, der anschließend die Flucht ergriff.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kulmbach fahndeten sofort nach dem Mann. Hierbei wurden sie von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Der Flüchtige konnte jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Vor Ort übernahmen die Beamten der Kripo Bayreuth die Ermittlungen und stellten fest, dass der Dieb Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags gestohlen hatte.

Beschreibung des Diebs

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

zirka 180 bis 190 Zentimeter groß

kräftige Figur

dunkel bekleidet

Die Kriminalbeamten bitten Zeugen, die zu besagter Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.

