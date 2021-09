Wegen eines Abbiegefehlers waren sich ein Monteur aus Scheßlitz und ein vietnamesischer Koch aus Kulmbach derart in die Haare geraten, dass die lautstarke Auseinandersetzung in wüsten Beschimpfungen und Bedrohungen endete. Vor dem Amtsgericht bekam der 53-jährige Monteur dafür jetzt die Quittung. Das Verfahren gegen ihn wurde zwar eingestellt, doch muss er als Auflage 900 Euro an eine wohltätige Organisation überweisen.

Den Vogel gezeigt

Die Streithähne wollten an einem Samstagnachmittag im Januar dieses Jahres mit ihren Fahrzeugen gerade den Real-Parkplatz verlassen und rechts in die Albert-Ruckdeschel-Straße einbiegen. Der Scheßlitzer hatte dabei wohl vergessen zu blinken, da fuhr der Koch einfach links um ihn herum. Der Angeklagte zeigte ihm daraufhin den Vogel. Damit hätte das Ganze eigentlich schnell beendet sein können.

Doch ganz im Gegenteil. Beide bogen im Anschluss auf den Aldi-Parkplatz ein, wo es zu einer wüsten Schreierei mit den übelsten Ausdrücken kam. "Der Vietnamese ist dabei unglaublich ruhig geblieben und hat eigentlich gar nichts gesagt", erinnerte sich eine unmittelbare Zeugin des Vorfalls, eine 52 Jahre alte Journalistin aus dem Kulmbacher Raum, an das Geschehen. Der Angeklagte habe dagegen aufgedreht. "Er ist immer wütender geworden, die Beschimpfungen sind immer mehr entgleist", so die Zeugin.

"Beim nächsten Mal fahr ich dich tot"

Konkret soll er den Vietnamesen unter anderem als "Idioten", "Kanaken", "Sozialschmarotzer" und "chinesische (!) Virenschleuder" bezeichnet haben. Anschließend habe er dem Vietnamesen den Weg zum Aldi-Markt versperrt und gedroht: "Beim nächsten Mal fahr ich dich tot".

"Hier werden Märchen erzählt", tönte der Angeklagte zunächst lautstark im Gerichtssaal. Seine Verteidigerin Maren Basler aus Bamberg konnte ihren Mandanten gerade noch bremsen. Sie erläuterte, dass der Beschuldigte aufgrund mehrerer schwerer Erkrankungen emotional sehr aufgebracht sei. "Sein aufbrausendes Verhalten ist nicht böswillig gemeint", sagte die Rechtsanwältin.

Normalerweise gehe ihr Mandant aufgrund seiner Erkrankungen jeder Auseinandersetzung aus dem Weg. Leider nicht an jenem Samstagnachmittag in Kulmbach. Der Angeklagte räumte den Vorfall zwar ein, relativierte das Geschehen allerdings. So habe er den Vietnamesen zwar beleidigt, aber nicht bedroht, schon gar nicht mit dem Tod. Außerdem seien auch vonseiten des Vietnamesen Beleidigungen in seine Richtung gefallen.

"Der war total aggressiv"

Auch den vergessenen Blinker stellte der Angeklagte in Abrede. Er sei in seinem Leben schon mindestens drei Millionen Kilometer gefahren, da wisse er genau, wann er zu blinken habe, und wann nicht.

Der Vietnamese räumte ein, nicht alles verstanden zu haben. Den gezeigten Vogel konnte er aber schon deuten und, dass es Schimpfworte waren, das habe er sehr wohl kapiert. "Der war total aggressiv, ich fühlte mich schon bedroht", sagte der Mann aus.

Aufgrund der schweren Beleidigungen und Beschimpfungen, die sich über mehrere Minuten hinzogen, hatte die Augenzeugin per Handy die Polizei verständigt. "Beim nächsten Mal mach' ich dich platt, so dass du nicht mehr aufstehst", diese Worte wollte die Zeugin ganz genau gehört haben. Ob der Vietnamese das allerdings auch so verstanden hatte, darüber kamen schnell Zweifel auf. Zum einen sprach er gar nicht deutsch, so dass ihm im Gerichtssaal eine Dolmetscherin zur Seite gestellt werden musste. Zum anderen konnte er sich gar nicht mehr an die Worte erinnern, die gefallen waren.

Verteidigerin Basler warf dabei die Frage auf, ob man jemanden beleidigen oder mit Worten bedrohen könne, der das Gesagte gar nicht versteht. Kurzerhand ersparte sich das Gericht die Einvernahme weiterer Zeugen und beendete das Verfahren per Einstellung. Die 900 Euro aus der Geldauflage sollen an die Deutsche Hirntumorhilfe gehen.