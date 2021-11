Zukunftsweisend und nachhaltig: Die mineralische Spritzdämmung "Ecosphere" des Azendorfer Baustoffherstellers Maxit, die 2020 für den Deutschen Zukunftspreis nominiert worden war, hat den "Architect's Darling Award" in Gold gewonnen, den eine Jury namhafter Architekten vergibt. In der Kategorie "Beste Produktinnovation - Ausbau" überzeugte die neuartige Dämmtechnologie insbesondere in puncto Nachhaltigkeit. Das Ecosphere-System verbindet hohe Wärmedämmung mit Flexibilität: Unterschiedlichste Fassaden können so auf nachhaltige Weise energetisch optimiert werden.

Für die Gebäudesanierung

Das Produkt wird mit Blick auf den Klimaschutz als Innovation für die energetische Gebäudesanierung gewürdigt. Ausschlaggebend waren für die hochkarätig besetzte Fachjury vor allem das Marktpotenzial sowie die Nachhaltigkeit der neuen Dämmtechnologie.

"Wunderbare Bestätigung"

Die Preisübergabe fand in Celle statt. "Die Auszeichnung ist eine weitere, wunderbare Bestätigung unserer intensiven Forschungsarbeit", freuen sich die Geschäftsführer Hans-Dieter und Sebastian Groppweis. "Das neue Ecosphere-System bringt zusammen, was lange Zeit unvereinbar schien. Es verbindet hohen Wärmeschutz mit der nötigen Flexibilität, um unterschiedlichste Fassaden energetisch zu optimieren. Und das auf nachhaltige Weise."