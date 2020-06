Mitarbeiter der Kulmbacher Sicherheitswacht sind keine Hilfs-Sheriffs

Die Tür der Polizeiinspektion Kulmbach öffnet sich: Claudia Seuß (51), Heike Kirchner (53) und Ilker Özkisaoglu (44) treten heraus. Sie haben das blaue Shirt und die Jacken der Sicherheitswacht an und sind mit Funkgerät, Pfefferspray, einer kleinen Taschenlampe und einem Erste-Hilfe-Set ausgestattet. "So, dann mal los", sagt Claudia Seuß ermunternd. Das Trio setzt sich Richtung Omnibusbahnhof in Bewegung.

Claudia Seuß hat ihr Funkgerät immer griffbereit. Sie leistet seit sieben Jahren Dienst bei der Sicherheitswacht in Kulmbach Dienst: freiwillig, ehrenamtlich und in ihrer Freizeit. Sie bekommt eine Aufwandsentschädigung für die Stunden, in denen sie durch Kulmbach streift und die Augen und Ohren offenhält.

Einfach etwas Gutes tun

Sie hat ihr besonderes "Hobby" noch nie bereut. Nicht, weil sie den Nervenkitzel suchen würde, sondern weil sie auf diese Art und Weise etwas Gutes tun könne, sagt sie. "Normalerweise sind wir immer zu zweit unterwegs." Kürzlich habe die Sicherheitswacht aber Verstärkung bekommen. Deshalb "lerne" sie zwei "Neulinge" in der Praxis an.

In Kulmbach leisten neun Frauen und 13 Männer Dienst, in ganz Oberfranken sind es aktuell etwa 120. "Wir haben seit Anfang Juni fünf Frauen und vier Männer neu dazubekommen", erklärt Markus Lang von der Polizei. Voraussetzungen, um bei der Sicherheitswacht mit dabei sein zu können, sind ihm zufolge eine offene Weltanschauung, Interesse, Bürgernähe und natürlich die Akzeptanz des Staates und seiner Strukturen. Außerdem müssten Bewerber fließend deutsch sprechen können und dürften keine Vorstrafen haben.

Ilker Özkisaoglu (44) ist von Beruf Rettungssanitäter. Er engagiert sich bei der Wasserwacht, bei der Feuerwehr und beim BRK. "Ich mag es, ehrenamtlich etwas zu machen. Außerdem kann ich auch noch türkisch sprechen - das kann mir bei dieser Tätigkeit vielleicht auch einmal helfen", sagt er über seine Motivation.

Deeskalation ist oberstes Gebot

Heike Kirchner (53), die zweite Neue im Team, kannte Claudia Seuß schon von ihrer früheren beruflichen Tätigkeit. "Hoffentlich wird es nicht wieder so aufregend wie beim letzten Mal", scherzt Kirchner. Der allererste Rundgang des Trios hatte gleich mit einem Polizeieinsatz geendet.

"Bei meiner ersten Streife kamen am Zob zwei Mädchen auf uns zu. Sie erzählten, dass sie von zwei Männer aufgehalten worden seien und dass diese ihre Hosen heruntergelassen hätten", so Kirchner.

Die Mädchen konnten die beiden Männer sehr gut beschreiben. Als die Mitglieder der Sicherheitswacht die Männer dann angesprochen hätten, sei einer sofort ausfällig geworden. Über Funk habe man die Polizei verständigt, denn Deeskalation sei oberstes Gebot. Der Mann war jedoch aggressiv, uneinsichtig - und wurde am Ende von der Polizei verhört. Bei der Routinestreife am Zob ist die Situation jedoch entspannt. "Das meisten ist hier am Morgen und am Mittag los, wenn Schule ist", erklärt Claudia Seuß.

Vandalen auf der Spur

Auch das Verhindern von Vandalismus ist eine wichtige Aufgabe der Sicherheitswacht. Am Busbahnhof haben einige Passanten vergessen, dass man auf dem Zob-Gelände Mund-Nasen-Schutz tragen muss. "Ich spreche die Frau da drüben mal schnell an", sagt Seuß und geht freundlich lächelnd auf die betreffende Frau zu. Doch Worte sind gar nicht nötig. Die ältere Frau zieht automatisch den Mundschutz hoch. Allein der Schriftzug "Sicherheitswacht" auf dem T-Shirt genügt schon als Erinnerung.

Die Drei ziehen weiter: Richtung Innenstadt. Am Soccer Court ist nicht viel los, es ist noch zu früh. "Vor dem Einkaufszentrum ,Fritz' treffen sich gerne Gruppen. Da wird auch mal getrunken", erklärt Seuß. Im gesamten Stadtgebiet sei der Genuss von Alkohol im Freien verboten. "Wir haben das alles bei einem Lehrgang gelernt", fügt Heike Kirchner hinzu und lobt die Ausbildung, die sie erst vor wenigen Wochen abgeschlossen hat. "Diese ist vom Innenministerium vorgegeben. Jeder muss 40 Unterrichtseinheiten nachweisen - und am Ende gibt es ein Abschlussgespräch mit Beispielen. In der Praxis lernen die Neuen dann, das Erlernte auch anzuwenden", so Markus Lang von der Polizei.

Augen und Ohren

Die Sicherheitswacht ist allerdings kein Polizei-Ersatz. "Wir wollen keine Hilfs-Sheriffs. Die Mitglieder verfügen lediglich über die Jedermanns-Rechte. Sie sind Augen und Ohren der Polizei nach außen", betont der Leiter der Polizeiinspektion Kulmbach, Peter Hübner, und fügt noch hinzu, dass dennoch jedes einzelne Mitglied der Sicherheitswacht von "unschätzbarem Wert" ist. Die Männer und Frauen lernten, genau hinzuschauen und leisteten oft wertvolle Unterstützung bei der Polizeiarbeit.

Mit den neuen Dienstleistenden in Kulmbach sind aktuell alle möglichen Posten ausgefüllt. Die Aktiven sind zwischen 19 und 67 Jahren alt, 67 ist die Höchstgrenze. "Wir konnten durch die Neuen unser Durchschnittsalter von 53,2 auf 48,8 senken. Das ist ein sehr guter Durchschnitt, damit sind wir gut gerüstet", bekräftigt der Polizeichef. Trotzdem seien weitere Bewerber jederzeit willkommen.

Die "ehrenamtlichen Mitarbeiter der Polizei Kulmbach" haben im vergangenen Jahr übrigens 2560 Stunden geleistet, im Vorjahr waren es noch mehr: 2985. Durch die Präsenz leisten sie einen erheblichen Beitrag zum Sicherheitsgefühl der Bürger.

Während des Lock-Downs blieben die Mitglieder der Sicherheitswacht allerdings zu Hause. "Erst seit Anfang Mai laufen sie wieder", erläutert der Polizeichef. "Wir werden auch bei Veranstaltungen eingesetzt - also weiter draußen. Und bei der Suche nach Vermissten war ich auch schon dabei", erzählt Claudia Seuß. Die Männer und Frauen sind für die Kulmbacher außerdem wertvolle Ansprechpartner. "Da vorne geht der Parkautomat nicht", spricht ein Passant das Trio an. "Danke, das geben wir gleich weiter", verspricht Ilker Özkisaoglu und hat damit seinen ersten Auftrag: Anruf bei der Stadtverwaltung.

Platzverweis als Mittel

Auf dem Weg durch die Innenstadt fragen Auswärtige nach einem Bankautomaten. Im Ernstfall könnten die Mitglieder auch Straftäter, die sie auf frischer Tat antreffen, festhalten. Sie dürften auch die Personalien feststellen. "Aber nicht einfach so, sondern nur, wenn dies zur Gefahrenabwehr oder Beweissicherung unbedingt notwendig ist", sagt Seuß. Und außerdem könnten sie Platzverweise aussprechen.

"In den letzten sieben Jahren habe ich das Pfefferspray noch nie einsetzen müssen. Man kennt nach einer Weile schon seine Pappenheimer und weiß, wie die Leute reagieren", erklärt Seuß den Neuen. Brennpunkte sind in Kulmbach die Grünzone und die Bahnunterführung. "Ah, da haben welche gefeiert", sagt Ilker Özkisaoglu und zeigt auf leere Rotwein-Tetrapacks auf dem Boden. Auch die Tiefgaragen und Parkhäuser werden regelmäßig aufgesucht.

In der Unterführung stellt das Trio fest, dass die weiße Wand mit einem Schriftzug verunstaltet worden ist. Das wird vermerkt. Denn durch solche Beobachtungen lassen sich Tatzeiträume oft eingrenzen.

Start und Ziel bei der Polizei

Die drei Helfer kehren langsam zur Polizeiinspektion zurück und erstatten Bericht. "Ich bin froh, dass wieder Neue die Teams erweitern", zieht Claudia Seuß eine Bilanz für diesen Tag und findet es nicht schlimm, dass es sich um eine "ganz normale" ruhige Streife ohne besonderen Vorkommnisse gehandelt hat.