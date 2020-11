Der junge Mann hielt sich ohne Reiseabsichten am Bahnsteig auf, trank Dosenbier und rauchte dabei eine Zigarette. Als ihn die Bayreuther Beamten auf die Maskenpflicht und das Rauchverbot auf dem Bahngelände hinwiesen, behauptete er, dass während des Rauchens kein Mund-Nasen-Schutz erforderlich ist.

Hausverbot erteilt

Der 22-Jährige zeigte sich unkooperativ. Da er zuletzt mehrfach mit verschiedenen Fehlverhalten am Bahnhof in Erscheinung getreten war, besteht gegen ihn seitens der Bahn AG ein Hausverbot. Letztlich setzte er seine Maske auf und stellte das Rauchen ein. Die Bundespolizisten verwiesen ihn vom Bahnhof.

Wegen des Verstoßes gegen die geltenden Infektionsschutzbestimmungen entscheidet nun das Landratsamt Kulmbach über die Einleitung eines Bußgeldverfahrens. Aufgrund des Aufenthaltes trotz bestehendem Hausverbotes kommt auf den 22-Jährigen auf jeden Fall eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch zu.

Verstärkte Kontrollen

Seit dem 2. November intensiviert die Bundespolizei den Einsatz in Bahnhöfen, Zügen, auf Flughäfen und an den Landgrenzen, um einen zusätzlichen Beitrag für die Bundesländer bei der Pandemiebekämpfung zu leisten. Die derzeit geltenden Infektionsschutzbestimmungen geben vor, dass Bahnreisende einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen haben. Die Tragepflicht gilt auch in Bahnhofshallen, auf den Bahnsteigen mit Zu- und Abgängen sowie in Wartebereichen und Ladengeschäften.

Obwohl sich die meisten Nutzer der Bahn vernünftig verhalten und die Bestimmungen beachten, appelliert die Bundespolizei eindringlich an die Bahnreisenden, die Tragepflicht einzuhalten. Dies dient der eigenen Gesundheit und erspart gegebenenfalls ein empfindliches Bußgeld.