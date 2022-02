Zu einem spektakulären Unfall kam es am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr auf der A 70 bei Schirradorf. Ein Lastwagenfahrer war mit einem voll beladenen Anhänger in Fahrtrichtung Bamberg unterwegs. Auf einem Autobahnteilstück bei Schirradorf sollten Reparaturarbeiten an der Mittelleitplanke durchgeführt werden. Die Autobahnmeisterei hatte zu diesem Zweck die linke Fahrspur Richtung Bamberg gesperrt und einen Warnleitanhänger aufgestellt, der die Verkehrsteilnehmer auf die Baustelle aufmerksam machte.

Die Kontrolle verloren

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam der Lastwagen, der Streusplitt geladen hatte, ins Schaukeln, so die Verkehrspolizei Bayreuth auf Nachfrage der Bayerischen Rundschau. Der Lkw-Fahrer verlor die Kontrolle und fuhr auf den Warnleitanhänger auf.

Das Fahrzeug der Autobahnmeisterei wurde bei der Kollision seitlich aufgerissen und von der Straße geschoben. Der Lastwagen geriet selbst in Bankett, der Anhänger kippte um, die Zugmaschine selbst kam in Schräglage zum Stehen. Der Fahrer konnte sich allein nicht aus dem Führerhaus befreien. Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurde ebenfalls leicht verletzt.

Neben Polizei und Notarzt wurden die Feuerwehren Thurnau, Schirradorf, Kasendorf, Altdrossenfeld und Kulmbach alarmiert, da man zunächst von einem größeren Aufwand mit der Bergung einer einklemmten Person ausging.

Ersthelfer kümmern sich um Verletzte

Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten einige Ersthelfer jedoch bereits einen Teil der Aufgabe erledigt und den nur leicht verletzten Fahrer des Lastwagens aus seiner Kabine geholt, so Yves Wächter, Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis Kulmbach. Bis zum Eintreffen des Notarztes und zweier Rettungsfahrzeuge hatten die Ersthelfer sowohl den Lkw-Fahrer als auch den Mitarbeiter der Autobahnmeisterei betreut.

Ein Teil der Feuerwehren konnte daraufhin wieder abrücken, gebraucht wurden nur die Wehrleute aus Schirradorf, Thurnau und Kulmbach. Die Feuerwehr Kulmbach verfügt über einen Rüstwagen mit umfassender Werkzeugausstattung. Damit wurde Diesel aus den Fahrzeugtanks in Fässer umgepumpt, damit der Treibstoff nicht auslaufen konnte.

Zusätzlich stützte die Feuerwehr auf der Fahrerseite das Lkw-Führerhaus, um ein vollständiges Umkippen des gesamten Lasters zu verhindern.

Für die Feuerwehren war der Einsatz um 10 Uhr vorbei. Autobahnmeisterei, Polizei und Spezialisten hatten allerdings den ganzen Tag zu tun, um die Autobahn wieder komplett frei zu bekommen.

Mindestens 90.000 Euro Schaden

Bis gegen Abend ist eine Spur der Autobahn gesperrt, am Nachmittag war sogar für eine Stunde eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Bamberg nötig, als die im Graben liegenden Fahrzeuge aufgerichtet wurden, um sie dann abschleppen zu können.

Den bei dem Unfall entstandenen Sachenschaden schätzt die Verkehrspolizei Bayreuth auf mindestens 90.000 Euro.