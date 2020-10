Geboren 1929 in Thringen, 1955 mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern aus der damaligen DDR in den Westen geflchtet, im Landkreis Kulmbach ein neues Leben aufgebaut. Hannelore Rabitzsch hat viel zu erzhlen. Ihre Lebensgeschichte ist spannend und in vielerlei Hinsicht auergewhnlich, ihr Erinnerungsvermgen ausgezeichnet. "Aber irgendwann, wenn ich nicht mehr da bin, sind alle diese Erinnerungen weg", sagt die 91-Jhrige.