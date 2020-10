13 neue Corona-Fälle meldete das Landratsamt Kulmbach am Donnerstag, während am Vortag die Zahl der Infizierten noch bei sieben gelegen hatte. Insgesamt sind inzwischen 23 Personen aktuell erkrankt. Der für mögliche Verschärfung der Hygienemaßnahmen wichtige Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt damit auf 27,95. In Quarantäne sind aktuell 148 Landkreisbürger.

Man muss auch davon ausgehen, dass die Zahlen weiter steigen werden, weil aktuell ein Sechstklässer am Kulmbacher Caspar-Vischer-Gymnasium positiv getestet wurde. Ein Teil der Jahrgangsstufe und Lehrer mussten sich daher am Donnerstag in Quarantäne begeben. Darüber hinaus ordnete das Staatliche Gesundheitsamt weitere Tests an.

Der Kindergarten "Heinzelmännchen" am Kressenstein in Kulmbach musste ebenfalls geschlossen werden, nachdem bei einem Kind das Corona-Virus nachgewiesen wurde. Oliver Hempfling, Leiter des Krisenstabs am Kulmbacher Landratsamt, bestätigte, dass 13 der 15 Kinder, die die Tagesstätte besucht hatten, als sich das positiv getestete Kind dort aufgehalten hat, sowie die Erzieherinnen als Kontaktpersonen 1 gelten und ebenfalls für zwei Wochen in Quarantäne müssen.