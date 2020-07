Kulmbacher Urlaubsgäste schätzen die Ruhe und ein gutes Essen

Jedes Jahr kommen Regina Witte (62) und ihr Mann Hermann (68) nach Kulmbach, um hier eine Woche Auszeit zu nehmen. Seit 1994 steigt das Ehepaar, meist mit einem Enkel im Schlepptau, im Gasthaus "Zum grünen Kranz" in Windischenhaig ab. Wir haben sie dort besucht.

"In diesem Jahr hatten wir schon Angst, dass uns die Wirtin absagt. Wir haben extra vier Wochen vorher noch mal gefragt, ob wir kommen dürfen", erzählt das Ehepaar. Doch daran, ihre Gäste wegzuschicken, dachte Rosalinde Hahn, die 1987 das Gasthaus Hereth übernommen hat, nicht. Unter Einhaltung der Hygieneregeln kann sie ihre Zimmer vermieten. Und die Urlauber haben fast keine Einschränkungen.

Treue Stammkunden

"Wir hatten während des Lockdowns natürlich schon Einbußen. Denn die ganzen Motorradfahrer, die sonst immer zur Sternfahrt kamen, blieben fern", erzählt die Wirtin. Sie ist froh, dass die Stammkunden ihr auch während der Corona-Hochphase die Treue gehalten haben.

"Bei uns ist der Sonntag der Haupttag. Wir haben an Ostern und am Muttertag genauso viele Essen außer Hauses verkauft wie sonst immer in der Wirtschaft. Wir sind ganz gut über die Runden gekommen", sagt Rosalinde Hahn und will nicht in den allgemeinen Jammer einstimmen.

Auf Verwandtenbesuch

Die Wirtin des Gasthaus "Zum grünen Kranz" vermietet fünf Doppelzimmer, ein Dreibettzimmer und ein Einzelzimmer. Gerade in den Sommermonaten kommen viele Urlauber.

Die Familie Witte ist aus Brake angereist. Brake liegt an der Unterweser und ist 608 Kilometer entfernt. "Mein Mann hat einen Cousin in Kulmbach", erzählt Regina Witte. Natürlich wird der Verwandte besucht. So ist es Tradition.

"Wir haben bisher nur einmal ausgesetzt. Da hatte ich eine Knieoperation und konnte nicht laufen", entschuldigt sich Hermann Witte fast ein bisschen. Als Besonderheit nimmt das Ehepaar jedes Jahr einen Enkel mit. Für den neunjährigen Leander ist es das erste Mal, das er mit den Großeltern verreisen darf.

"Das Schwimmbad war toll"

"Heute war es richtig gut. Das Schwimmbad war toll", erzählt er. Wandern dagegen findet der Neunjährige nicht immer so spannend. Doch die Großeltern kennen wunderschöne Touren: Sie waren schon auf dem Staffelberg, in Vierzehnheiligen und in der Teufelshöhle. Auch die Plassenburg steht noch auf dem Plan. "Hier ist es viel wärmer als bei uns zu Hause, dort hat es nur 18 Grad", staunt der Enkel.

Leander geht in die dritte Klasse. Er hatte schon ein bisschen früher Ferien als die bayerischen Schüler.

Lust auf was Deftiges

Die treuen Gäste wissen die Ruhe in Windischenhaig und das gute Essen zu schätzen. "Wir essen am liebsten Mal was Deftiges: Grillhaxe, aber auch mal nur Salat. Und am Sonntag natürlich einen Braten", erzählen sie. "Man merkt hier fast nichts. Natürlich muss man Maske tragen, aber das stört uns nicht", erklären die Urlauber.

Schon 26 Mal haben die Wittes die weite Anreise nach Kulmbach in Kauf genommen. "Und nächstes Jahr kommen wir wieder", versprechen sie. Leander Böhm will auch wieder mitfahren, wenn er darf. "Wir melden uns im Januar wieder und buchen das Zimmer fest", versprechen die treuen Stammgäste.

Abends wird in der Wirtsstube mit dem Enkel gespielt. Und manchmal nutzt Leander auch die Gelegenheit, um ein bisschen mit dem Handy zu "daddeln". Denn Empfang hat er nur in der Gaststube, nicht auf dem Zimmer. Das ist für den Neunjährigen auch der einzige Kritikpunkt am Urlaub mit Oma und Opa. Doch die Großeltern schmunzeln darüber nur - und finden genau das richtig gut.