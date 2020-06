Kulmbacher Polizei findet jede Menge Drogen im Wohnzimmer

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 25 und 39 Jahre alten Männern am Dienstag in Kulmbach haben die alarmierten Polizeibeamten in den Wohnungen der beiden zahlreiche Drogen aufgefunden. Der 39-Jährige sitzt inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth in Untersuchungshaft.

Die Männer waren in den Abendstunden des Dienstags in der Wohnung des 25-Jährigen im Kulmbacher Stadtgebiet in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung bedrohte der Ältere seinen Kontrahenten mit einem schwertähnlichen Gegenstand und verpasste ihm mehrere Tritte und Schläge. Das Opfer kam mit leichten Verletzungen davon.

Auch 25-Jähriger besaß Drogen

Als im Nachgang die Kulmbacher Polizei verständigt wurde, entdeckten die Beamten während der Anzeigenaufnahme bei dem 25-Jährigen wenige Gramm Marihuana. Sie stellten das Rauschgift sicher.

Im Zuge der Fahndung nach dem zunächst flüchtigen 39-Jährigen, fanden die Polizisten auch in dessen Wohnung mehrere hundert Gramm Marihuana und Haschisch sowie geringe Mengen Crystal, Amphetamin und Ecstasy.

Außerdem hatte der Kulmbacher entsprechende Rauschgiftutensilien daheim, die auf einen Drogenhandel hindeuten.

Ab in die U-Haft

Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Bayreuth. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erging am Mittwoch Untersuchungshaftbefehl, Polizisten brachten den Kulmbacher in eine Justizvollzugsanstalt.

Neben den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen der sich beide Kulmbacher verantworten müssen, kommt auf den 39-Jährigen aufgrund der Körperverletzungsdelikte zusätzlich ein Strafverfahren zu.