Insgesamt sind bis Donnerstagnachmittag 36 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis bestätigt worden. Von den aktuell 352 Corona-Infizierten sind 135 in den vergangenen sieben Tagen positiv getestet worden. In den Teststrecken der Kulmbacher Abstrichstelle wurden am Donnerstag 239 weitere Testungen durchgeführt.

Neun Infizierte auf der Intensivstation

Im Klinikum Kulmbach werden momentan 25 Corona-Infizierte stationär betreut, neun von ihnen intensiv. In Quarantäne befinden sich aktuell 697 Landkreisbürger.

Wie das Landratsamt mitteilt, dürfen ab dem 12. April die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen sowie nun auch die Schüler der vierten Klassen der Grundschulen und die der Q11 an den Gymnasien wieder in die Schule. Die genannten Kinder dürfen, unabhängig von der Inzidenz, nach den Osterferien in den Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht zurückkehren. Für die übrigen Schüler findet dagegen aufgrund der noch immer über 100 liegenden Inzidenz im Landkreis Kulmbach Distanzunterricht statt.

Notbetreuung in den Kitas bleibt

Aus diesem Grund sind auch die Voraussetzungen nach der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für den Normalbetrieb von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen noch nicht gegeben. In der kommenden Woche vom 12. bis 16. April kann in den betreffenden Einrichtungen daher weiterhin nur eine Notbetreuung stattfinden.

Gesundheitsamt und Landratsamt Kulmbach weisen darauf hin, dass für alle Schüler sowie für Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal im Präsenz- und Wechselunterricht ab 12. April das neue Bayerische Testkonzept in Schulen greift. Hier gilt bei einer Inzidenz von über 100 eine mindestens zweimal wöchentliche Testpflicht in der Schule als Voraussetzung für eine Teilnahme am Präsenzunterricht.

