War es eine Vergewaltigung oder einvernehmlicher Geschlechtsverkehr, der am Rande der Bierwoche im vergangenen Jahr zwischen einer 22-Jährigen aus dem Landkreis Kulmbach und einem russischstämmigen unbekannten Bierwochenbesucher stattfand? Das sollte Richterin Sieglinde Tettmann in einer Verhandlung am Kulmbacher Amtsgericht herausfinden. Auf der Anklagebank saß die junge Frau, der Vorwurf lautete Vortäuschen einer Straftat.

Zu der besagten Nacht sagte sie folgendes aus: Am 28. Juli 2019 sei sie mit Freunden auf einer After-Bierwochen-Party in der Kulmbacher Diskothek "Wings" gewesen. Ein Unbekannter habe ihr ein paar Getränke ausgegeben und mit ihr getanzt. "Ich war betrunken und habe mich mit ihm nicht weiter unterhalten können, weil er kaum Deutsch sprach", erklärte sie. Irgendwann habe sie zur Toilette gehen müssen, und der Unbekannte sie ihr gefolgt.

Auf der Herrentoilette in eine Kabine gezogen

"Kurz vor der Toilettentür packte er mich und zog mich auf die Herrentoilette und dort in eine Kabine", sagte die Angeklagte vor Gericht aus. "Er verriegelte die Tür und ich kam nicht mehr heraus", erinnerte sie sich, sie habe mehrfach "Nein" gesagt. "Vor allem hatte ich Angst, denn im Vorraum hörte ich noch mehr russische Stimmen, und ich fürchtete, wenn ich nicht mitspiele, würde er mich umbringen."

Deswegen habe sie nach dem Akt auch die Toilette gemeinsam mit dem Unbekannten verlassen und dem Türsteher auf dessen Nachfrage zu verstehen gegeben, dass alles in Ordnung sei.

Die als Beweis vorgelegte Aufnahme der Überwachungskamera zeigte, dass die Angeklagte die Herrentoilette freiwillig betrat und auch wieder verließ.

Eindeutig begrapscht

"Draußen ist sie dann zusammengebrochen", erklärte ihr Kumpel, der sie auf die Party begleitet hatte. Er war ihr auf die Toilette gefolgt, habe einen Reißverschluss gehört, "dann war erst Mal Stille." Fünfzehn Minuten lang habe er vor der Toilette ausgeharrt und nach ihr gerufen, schließlich sogar die Security verständigt. "Mir war gar nicht wohl, als die beiden zusammen in Richtung Toilette gingen", erklärte der Zeuge, schließlich hätte der Unbekannte seine Begleiterin bereits auf der Tanzfläche ganz eindeutig begrapscht.