Am Sonntagabend kam es in der Kulmbacher Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen in deren Verlauf zwei 17 und 18 Jahre alte junge Männer leichte Verletzungen davon trugen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, traf gegen 21 Uhr eine Gruppe von drei Jugendlichen in der Fritz-Horchschuch-Straße auf zwei weitere Jugendliche und beide Gruppen gerieten aus bisher ungeklärter Ursache in Streit.

Messer war im Spiel

Im weiteren Verlauf kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der nach ersten Erkenntnissen auch ein Messer im Spiel gewesen war. Der genaue Ablauf ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bei einem der Angreifer handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Hals, sein 18-jähriger Begleiter trug leichte Verletzungen im Kopfbereich und an der Hand davon.

Die Bayreuther Kriminalpolizei hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth die Ermittlungen aufgenommen.

rowa/Symbolfoto: Christopher Schulz