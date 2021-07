An diesem Wochenende (02.07. bis 04.07.) wäre eigentlich Altstadtfest in Kulmbach gewesen. Dieses wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Die Polizei Kulmbach rechnete trotzdem mit vielen Menschen in der Oberen Stadt.

Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse waren jedoch am Freitagabend (02.07.) deutlich weniger Menschen in der Oberen Stadt wie an den Wochenenden zuvor. Die Polizei Kulmbach musste nur wenige Gruppen ermahnen, sich an die Corona-Regeln zu halten. Nach Angaben der Polizei Kulmbach musste nur ein Mann vom Platz verwiesen werden, der sich nach mehrmaligen Ermahnungen immer noch nicht an das Alkoholverbot in der Innenstadt gehalten hat.

Zudem nahm die Polizei Kulmbach einen 14-jährigen Jugendlichen in Gewahrsam, der sich bereits am Wochenende zuvor auffällig verhalten hatte. Die Polizei Kulmbach brachte ihn nach Hause.

Der Großteil der anwesenden, überwiegend jungen Personen verhielt sich aus Sicht der Polizei jedoch absolut vorbildlich und zeigte in zahlreichen Gesprächen auch Verständnis für die Maßnahmen