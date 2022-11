Kulmbach : "Kulma-Alm" öffnet von Mittwoch (23. November 2022) bis Sonntag (8. Januar 2023)

Das Winterdorf der Familie Grauberger fällt in diesem Jahr leider aus, doch ein Ersatz war schnell gefunden: Bastian Schuhmann feiert mit der "Kulma-Alm" Premiere. Nach einem erfolgreichen Probelauf eröffnete die Weihnachtshütte nun am Mittwoch (23. November 2022). Die Stadt Kulmbach und die B. Schuhmann Festzeltbetriebe GmbH berichten, was in der Alm am Kulmbacher Marktplatz geboten wird.

"Kulma-Alm" am Kulmbacher Marktplatz eröffnet - das erwartet die Besucher

Oberbürgermeister Ingo Lehmann habe bei einem kleinen Pre-Opening bereits das erste Fass Bier angestochen, berichtet die Stadt Kulmbach. Stadtratsmitglieder, beteiligte Lieferanten und Familie Schuhmann mit Team haben sich einen ersten Eindruck der "Kulma-Alm" verschaffen können. Von Mittwoch, 23. November 2022, bis Sonntag, 8. Januar 2023, öffnet die Weihnachtshütte jetzt ihre Türen.

Neben Glühwein, Punsch, Bier und alkoholfreien Getränken biete die Alm am Kulmbacher Marktplatz auch Currywurst, Pommes, Bratwürste, Schaschlik, Käsespätzle, Dampfnudeln, Kaiserschmarrn und weitere Speisen an. Zudem grenze eine Eisstockbahn an die Hütte, die Erwachsene und Kinder erfreuen soll - ein "absolutes Highlight", so die Stadt Kulmbach.

Die "Kulma-Alm" am Kulmbacher Marktplatz öffne täglich zu folgenden Uhrzeiten: montags bis mittwochs von 11 bis 21 Uhr, donnerstags und freitags von 11 bis 23.30 Uhr, samstags von 10 bis 23.30 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr.

